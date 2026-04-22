Donnarumma'dan sonra Ederson'un da başına geldi: Maça damga vuran olay

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 120+2'de bulduğu penaltı golüyle elemesinin ardından karşılaşmaya dair çarpıcı bir olay ortaya çıktı.
Donnarumma'nın İtalya Milli Takımı'nın Bosna Hersek'e elendiği Dünya Kupası Play-Off finalinde penaltı notlarını top toplayıcı çocuk tarafından çalınması gündem olmuştu. Benzer bir olay dün Konyaspor-Fenerbahçe maçında Ederson'un başına geldi.
Ederson’un kulübe kenarına bıraktığı su şişesinin üzerinde rakip oyunculara dair detaylı penaltı analizlerinin yer aldığı görüldü. Şişeye yapıştırılan kağıtta futbolcuların penaltılarda tercih ettiği köşeler, vuruş alışkanlıkları ve yön bilgileri işaretlenmişti.
Mücadele sırasında sahada görev yapan top toplayıcı çocuk, kenarda duran şişeyi fark ederek aldı. Maçtan sonra paylaşılan bir fotoğrafla birlikte karşılaşmanın kaderini belirleyen olay gündeme oturdu.
Normal süresi golsüz sona eren karşılaşma uzatmalara taşındı. Konyaspor, Jevtovic’in 120+2'de penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Böylece maçın kaderini belirleyen gol beyaz noktadan geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ederson’un not kağıdında birçok oyuncuya dair işaretler yer alırken penaltıyı kullanan Jevtovic’in karşısındaki bölümün boş olması dikkat çekti.
Öte yandan bu olay, Dünya Kupası play-off finalinde İtalya'nın Bosna Hersek'e penaltılarda elendiği maçı getirdi. O maçta Donnarumma da Bosna Hersekli top toplayıcı çocuğa penaltı notlarını kaptırmış ve seri atışları Bosna Hersek kazanarak Dünya Kupası bileti almıştı. Benzer bir durum şimdi de Ederson'un başına geldi.
Karşılaşmanın ardından top toplayıcı çocuğun paylaştığı fotoğrafta “Ederson bey burası KONYA buradan çıkış yok!” mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Maç sonucu kadar bu ilginç an da Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesine damga vurdu.