Dondurma yiyeceklerdi: Binlerce arıyı çıplak eliyle aldı, üretime çevirdi

"Biz buraya dondurma yemeye geldik ama arı oğulunu tesadüfen gördük. Arkadaşım Hacı abi de arıcı olduğu için hemen oğulu alıp kovana koydu. Bu arılar uysal olduğu için korkmadık ve sokmadı. Burada evler çok güzel olmuştu ve onlara bakarken tesadüfen gördük.