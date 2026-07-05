Hatay’ın Antakya ilçe merkezindeki bir parkta, zeytin ağacına arıların oğul attığı görüldü. O sırada bölgede gezintiye çıkan Müslim Günal ve 15 yıllık arıcı Mustafa Vural, ağaçtaki arı kümesini tesadüfen fark etti.
Dondurma yiyeceklerdi: Binlerce arıyı çıplak eliyle aldı, üretime çevirdi
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin ağacına oğul atan arıları fark eden arıcı Mustafa Vural, hiçbir koruyucu kıyafet giymeden binlerce arıyı çıplak elle boş kovana topladı. O anlar çevredekilerin ilgisini çekti.Kaynak: İHA
Mesleği gereği aracında her zaman boş kovan bulunduran Vural, hiçbir koruyucu arıcı kıyafeti giymeden arıları ağaçtan alarak kovana yerleştirdi. Arıların uysallığı sayesinde iki arkadaş herhangi bir zarar görmeden arıları güvenli alana taşıdı. Bu işlemle birlikte, arkadaşının kendisine kovanı hediye etmesi üzerine Müslim Günal’ın kovan sayısı 7’ye yükseldi.
Zeytin ağacındaki arı oğulunu çıplak elleriyle kovana aktaran arıcı Mustafa Vural, arıların bu dönemde uysal olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ben ve arkadaşım buraya dondurma yemeye geldik. Tesadüfen zeytin ağacının üzerindeki oğulunu gördük. Ben arıcılık yaptığım için aracımda sürekli kovan bulunurdu. Buradan geçerken arı oğulunu kovana aldık. Arı oğulu arısı pek sokmaz ve bunlar çok uysaldır.
Boş kovana oğulu silkeleyip aldık. Ben arıcılıkla 15 yıldır uğraşıyorum. Arı kıyafetim vardı ama baktığımda arılar uysal olduğu için bende giymedim. Kalan arıları almak için oraya koydum. Benim 50 kovan arım var. Ben bu arı kovanını arkadaşıma hediye edeceğim."
Ağaçtaki arıları ilk fark eden Müslim Günal ise yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Biz buraya dondurma yemeye geldik ama arı oğulunu tesadüfen gördük. Arkadaşım Hacı abi de arıcı olduğu için hemen oğulu alıp kovana koydu. Bu arılar uysal olduğu için korkmadık ve sokmadı. Burada evler çok güzel olmuştu ve onlara bakarken tesadüfen gördük.
Zeytin ağacının üzerinde konmuşlardı. Arı oğulunu ben buldum ve arkadaş bana verdi. Benim 6 kovanım vardı ve 7 kovanım oldu."