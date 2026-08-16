Sosyal medyada viral olan ve farklı dondurmaların kaynar su altında test edildiği videolar, tüketiciler arasında erimeyen dondurmaların katkı maddeli olup olmadığı yönünde geniş çaplı bir tartışma başlattı. Görüntülerde kimi dondurmaların saniyeler içinde eridiği, kimilerinin ise formunu uzun süre koruduğu gözlemlendi.
Dondurma testinde şaşırtan gerçek: Sosyal medyada viral olan görüntülere uzmanlardan net yanıt
Yaz sıcaklarında erimeyen dondurma videoları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Sıcak su testinin ardından uzmanlar, ürünlerin içeriği ve kullanılan bitkisel yağlar hakkında hayati uyarılarda bulunarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken detayları açıkladı.Kaynak: Diğer
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda Mühendisi ve Yazar Süleyman Uzun, sıcak su testinin ürün hakkında fikir verse de tek başına erime süresinin bir dondurmanın kalitesini veya sağlıksız olduğunu kanıtlamayacağını vurguladı.
SICAK SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE YAPI DEĞİŞİYOR
Dondurmanın erime davranışının kullanılan süt ve süt yağı miktarına göre farklılık gösterdiğini belirten Uzun, sıcak suyla temas eden ürünün hemen erimemesi ya da geride lifli bir doku bırakmasının, yapının çeşitli stabilizatör ve emülgatörlerle sabitlendiğine işaret edebileceğini söyledi. Dondurmanın erime hızının üretim yöntemi, şeker oranı ve stabilizatörler gibi pek çok etkenle doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, sırf hızlı eridiği için bir ürünün doğal veya erimediği için tamamen kalitesiz sayılamayacağını ifade etti.
ETİKETTEKİ GİZLİ TEHLİKE: BİTKİSEL YAĞLAR
Piyasadaki her ürünün aynı hammaddelerle üretilmediğine dikkat çekilen değerlendirmelerde, geleneksel dondurmalarda ana bileşen süt yağı iken bazı ürünlerde maliyeti düşürmek amacıyla bitkisel yağların tercih edildiği aktarıldı. Süleyman Uzun, ambalajlı ürünlerde kanola veya palm yağı gibi içeriklerin bulunabileceğini belirterek, tüketicilerin yalnızca görsellere veya kıvama aldanmayıp içindekiler bölümünü titizlikle incelemesi gerektiğini bildirdi.
FİYAT TEK BAŞINA BİR ÖLÇÜT DEĞİL
Ambalajsız satılan açık dondurmalarda içerik etiketinin bulunmamasının tüketici seçimini zorlaştırdığına değinen uzmanlar, fiyat faktörünün maliyetler çerçevesinde ele alınması gerektiğini savundu. Dondurmacı Şeref Vatansever ise süt, şeker ve salep gibi temel maddelerin girdi maliyetlerinin belirli bir seviyede olduğunu belirterek aşırı ucuz satılan ürünlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Uzmanlar, bilinçli tüketim için ambalaj üzerindeki "sütlü" veya "kaymaklı" gibi ifadelere değil, doğrudan ürünün bileşen listesine bakılması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: journal.ist