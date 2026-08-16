Dondurma testinde şaşırtan gerçek: Sosyal medyada viral olan görüntülere uzmanlardan net yanıt

SICAK SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE YAPI DEĞİŞİYOR

Dondurmanın erime davranışının kullanılan süt ve süt yağı miktarına göre farklılık gösterdiğini belirten Uzun, sıcak suyla temas eden ürünün hemen erimemesi ya da geride lifli bir doku bırakmasının, yapının çeşitli stabilizatör ve emülgatörlerle sabitlendiğine işaret edebileceğini söyledi. Dondurmanın erime hızının üretim yöntemi, şeker oranı ve stabilizatörler gibi pek çok etkenle doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, sırf hızlı eridiği için bir ürünün doğal veya erimediği için tamamen kalitesiz sayılamayacağını ifade etti.