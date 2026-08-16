Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı

Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın gemi yapım kapasitesini artırmak amacıyla müttefik ülkelerin tersanelerinden yararlanılmasını öngören kritik ulusal güvenlik belgesini imzaladı. Karar, ABD'nin küresel savunma sanayisindeki üretim ve bakım stratejilerini baştan aşağı değiştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump, Donanma’nın üretim gücünü takviye etmek ve teslimat takvimlerindeki gecikmelerin önüne geçmek amacıyla tarihi bir adıma imza attı.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 2

Onaylanan yeni strateji belgesi doğrultusunda, Washington yönetimi deniz gücünü pekiştirmek için müttefik devletlerin sanayi altyapısını devreye sokuyor.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 3

Yürürlüğe giren yeni esaslara göre, ABD içerisindeki tersanelere kalıcı ve yüksek tutarlı yatırım yapmayı taahhüt eden uluslararası gemi imalatçıları, kendi ülkelerindeki merkez tesislerinde ABD Donanması adına geçici olarak en fazla iki adet savaş gemisi üretebilecek.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 4

Yurt dışındaki tesislerde imal edilecek bu deniz araçları, ABD ordusuna teslim edilerek yerli sanayideki kapasite yetersizliklerini gidermeyi hedefliyor.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 5

Düzenlemenin ilan edildiği süreçte, Güney Kore merkezli Hanwha Group'un, Avustralyalı üretici Austal'ın ABD'deki faaliyetlerini yaklaşık 1,2 milyar dolarlık hacimle devralmak üzere teklif sunması dikkat çeken bir gelişme oldu.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 6

Mevcut denizaltı ile uçak gemilerinin bakım, onarım ve idame süreçlerini hızlandırmak isteyen Trump, beşinci bir askeri tersanenin kurulması talimatını verdi.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 7

Bu hamle, Washington'ın müttefik ülkelerle başlattığı teknik temasların ardından geldi.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 8

Nitekim ABD ordusu daha önce Güney Koreli dev üreticilere (Hanwha Ocean, HD Hyundai Heavy Industries ve Samsung Heavy Industries) muhrip ile filo ikmal tankerlerinin inşasına yönelik bilgi talebi iletmişti.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 9

Süreçte Türkiye'nin üst düzey gemi inşa yetkinlikleri de öne çıktı.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı değerlendirmede Trump ile yürütülen temaslarda fırkateyn, korvet ve denizaltı gibi platformların Türk tersanelerinde ortaklaşa üretilebileceğini vurgulamıştı.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 11

Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı (NAVSEA) heyeti, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na bir inceleme ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim, bakım ve onarım potansiyelini yerinde değerlendirmişti.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 12

Ulusal güvenlik belgesinde öne çıkan bir diğer kritik unsur ise Gerald R. Ford sınıfı yeni nesil uçak gemilerine ilişkin revizyon oldu.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 13

Karara göre, serinin dördüncü gemisi USS Doris Miller’da (CVN-81), mevcut Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) terk edilerek yeniden geleneksel buharlı katapult mekanizmasına dönülecek.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 14

Trump, EMALS altyapısının buharlı sistemlere nazaran daha yüksek maliyetli ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu savunuyor.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 15

Ancak sistemin üreticisi General Atomics, USS Doris Miller için aksam imalatının yaklaşık yarısının tamamlandığını belirterek karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 16

Şirket yetkilileri, bu aşamadaki bir tasarım değişikliğinin takvimde ciddi sapmalara, entegrasyon risklerine ve yüz milyonlarca dolarlık ek harcamaya yol açabileceği uyarısını yaptı.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 17

Savunma Bakanlığı ile Donanma Sekreterliği'nin söz konusu sistem değişim planını iki ay içerisinde makamlara sunması bekleniyor.

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Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı - Resim: 18

Omurgası 2026 sonunda kızağa konulacak olan USS Doris Miller'ın 2034 yılı başlarında donanma envanterine katılması hedefleniyor.

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