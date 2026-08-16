ABD Başkanı Donald Trump, Donanma’nın üretim gücünü takviye etmek ve teslimat takvimlerindeki gecikmelerin önüne geçmek amacıyla tarihi bir adıma imza attı.
Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı
ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın gemi yapım kapasitesini artırmak amacıyla müttefik ülkelerin tersanelerinden yararlanılmasını öngören kritik ulusal güvenlik belgesini imzaladı. Karar, ABD'nin küresel savunma sanayisindeki üretim ve bakım stratejilerini baştan aşağı değiştiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Onaylanan yeni strateji belgesi doğrultusunda, Washington yönetimi deniz gücünü pekiştirmek için müttefik devletlerin sanayi altyapısını devreye sokuyor.
Yürürlüğe giren yeni esaslara göre, ABD içerisindeki tersanelere kalıcı ve yüksek tutarlı yatırım yapmayı taahhüt eden uluslararası gemi imalatçıları, kendi ülkelerindeki merkez tesislerinde ABD Donanması adına geçici olarak en fazla iki adet savaş gemisi üretebilecek.
Yurt dışındaki tesislerde imal edilecek bu deniz araçları, ABD ordusuna teslim edilerek yerli sanayideki kapasite yetersizliklerini gidermeyi hedefliyor.
Düzenlemenin ilan edildiği süreçte, Güney Kore merkezli Hanwha Group'un, Avustralyalı üretici Austal'ın ABD'deki faaliyetlerini yaklaşık 1,2 milyar dolarlık hacimle devralmak üzere teklif sunması dikkat çeken bir gelişme oldu.
Mevcut denizaltı ile uçak gemilerinin bakım, onarım ve idame süreçlerini hızlandırmak isteyen Trump, beşinci bir askeri tersanenin kurulması talimatını verdi.
Bu hamle, Washington'ın müttefik ülkelerle başlattığı teknik temasların ardından geldi.
Nitekim ABD ordusu daha önce Güney Koreli dev üreticilere (Hanwha Ocean, HD Hyundai Heavy Industries ve Samsung Heavy Industries) muhrip ile filo ikmal tankerlerinin inşasına yönelik bilgi talebi iletmişti.
Süreçte Türkiye'nin üst düzey gemi inşa yetkinlikleri de öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı değerlendirmede Trump ile yürütülen temaslarda fırkateyn, korvet ve denizaltı gibi platformların Türk tersanelerinde ortaklaşa üretilebileceğini vurgulamıştı.
Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı (NAVSEA) heyeti, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na bir inceleme ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim, bakım ve onarım potansiyelini yerinde değerlendirmişti.
Ulusal güvenlik belgesinde öne çıkan bir diğer kritik unsur ise Gerald R. Ford sınıfı yeni nesil uçak gemilerine ilişkin revizyon oldu.
Karara göre, serinin dördüncü gemisi USS Doris Miller’da (CVN-81), mevcut Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) terk edilerek yeniden geleneksel buharlı katapult mekanizmasına dönülecek.
Trump, EMALS altyapısının buharlı sistemlere nazaran daha yüksek maliyetli ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu savunuyor.
Ancak sistemin üreticisi General Atomics, USS Doris Miller için aksam imalatının yaklaşık yarısının tamamlandığını belirterek karardan dönülmesi çağrısında bulundu.
Şirket yetkilileri, bu aşamadaki bir tasarım değişikliğinin takvimde ciddi sapmalara, entegrasyon risklerine ve yüz milyonlarca dolarlık ek harcamaya yol açabileceği uyarısını yaptı.
Savunma Bakanlığı ile Donanma Sekreterliği'nin söz konusu sistem değişim planını iki ay içerisinde makamlara sunması bekleniyor.
Omurgası 2026 sonunda kızağa konulacak olan USS Doris Miller'ın 2034 yılı başlarında donanma envanterine katılması hedefleniyor.