Donald Trump’tan tarihi karar: Türk tersanelerine ABD savaş gemisi yolu açıldı

Yürürlüğe giren yeni esaslara göre, ABD içerisindeki tersanelere kalıcı ve yüksek tutarlı yatırım yapmayı taahhüt eden uluslararası gemi imalatçıları, kendi ülkelerindeki merkez tesislerinde ABD Donanması adına geçici olarak en fazla iki adet savaş gemisi üretebilecek.