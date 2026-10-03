Dolar, altın ve kripto ağı: Üsküdar’da film gibi vurgun

Polis bu görüntülerin izini sürdüğünü şüphelinin, bir süre sonra çantayı kendisini bir kafeterya da bekleyen bir başka kişiye teslim ettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda bu kişinin bir gün boyunca çantayı kendisinde tuttuğunu, daha sonra Fatih bölgesine giderek burada altın ve döviz’i kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana attırdığını tespit etti.