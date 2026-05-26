Doktora tehdit ve hakaretin bedeli ağır oldu: Mahkeme verdiği cezayı da ertelemedi

“25 Kasım 2025 tarihinde bir hasta yakını, annesine dışarda yazdırdığı bir antibiyotik reçetesini yazdırmak için bize başvurdu. Önünde 3 tane başka hasta vardı. Her seferinde onların önüne geçerek hızlı bir şekilde, acele ettirerek bana ‘Antibiyotiğimi yaz, ben gideceğim’ diyerek acele ettirdi. Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine hasta gitti ve hastanın eşi geldi bu sefer. Hastanın eşi de ‘Hastama nasıl ilaç yazmazsınız’ diyerek hakaret, küfür ve sözlü şiddete başvurdu. Bunun üzerine biz de ‘beyaz kod’ uygulamasını devreye soktuk. 2010 yılından beri aile hekimi olarak çalışmaktayım. İlk defa bir hastayı bu şekilde mahkemeye verdim ve beyaz kod davasını başlattım. ık