Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı

Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı" ifadelerini kullanmıştı.