Yeniçağ Gazetesi
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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı

İzmir'deki kliniğinde ölü bulunan ve ilk etapta kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Op. Dr. Özlem Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporu duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 1

İzmir'de kliniğinde ölü bulunan ve sevenlerini yasa boğan Op. Dr. Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada eklenen otopsi raporu dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu raporunda, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir madde olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, Gültekin'in ölümünün anestezik bir ilaç olan propofol intoksikasyonu (zehirlenmesi) sonucu meydana geldiği ifade edildi. Toksikolojik incelemelerde Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol maddesi tespit edilirken; aynı ilaca iç organlarda, mide içeriğinde, safrada ve mesane sıvısında da rastlandı. Yapılan tahlillerde alkol ve uçucu maddeye ise rastlanmadığı ifade edildi.

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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 3

MÜDAHALE SIRASINDA KALBİ DURDU

Hastane kayıtları ve adli tıp incelemelerine yansıyan detaylara göre, Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması yapıldığı sırada kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve kaldırıldığı hastanede doktor Gültekin'e uzun süre kalp masajı uygulandığı öğrenildi.

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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 4

ERHAN ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Özlem Gültekin'in anestezi maddesi bağımlısı olduğu, boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik tarafından dile getirilmişti. Gültekin'in ölümünün ardından adeta hedef gösterilen Çelik, yaptığı açıklamada eşini tedavi ettirmek için uzun süre çabaladığını belirtmişti.

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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 5

"ELİMDEKİ KANITLARI SAVCILIKLA PAYLAŞTIM"

Çelik, "Ben onun vücudundaki anestezi kullanımının 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine ekstradan kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopundaki kayıtlardan ele geçirmiştim.

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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Adli tıp raporu ortaya çıktı - Resim: 6

Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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