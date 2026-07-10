Doğum odasında büyük skandal: Anne adayı beyin kanaması geçirdi

Bebek düşünün Şinda Zorooğlu Akçay ile kendisi gibi avukat olan eşi Levent Akçay, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. K.K.'nin muayenehanesine başvurdu. Tedavi sürecinde Akçay doğal yoldan hamile kaldı ve K.K'ye muayene olmaya devam etti. Doğumun yaklaştığı aylardaki kontrolleri sırasında Akçay'a riskli bir gebelik olduğu doktoru tarafından söylenildi ve bu yüzden tansiyon takibi yapılması istendi. 17 Ekim 2020'de iddiaya göre Akçay'ın tansiyonu yükseldi. Eşi Levent Akçay tansiyon sonuçlarını K.K'ye attı ve kendilerine sabah hastaneye gelmeleri gerektiği söylendi. İlerleyen saatlerde Akçay fenalaştı. Bunun üzerine özel bir hastanenin acil servisine girişi yapıldı. İddiaya göre Levent Akçay acil servise başvuru öncesi ve acil serviste takip sırasında K.K.'ye durumu mesajla bildirdi ancak dönüş alamadı. Sabaha karşı Şinda Zorooğlu Akçay apar topar doğuma alındı. Doğuma alınma aşamasında iddiaya göre Akçay bilincini kaybetti. Doğum sonrasında Şinda Zorooğlu Akçay yoğum bakıma alındı. Akçay'ın annesi kızının kendisiyle ile konuşmadığı sağ el ve kolunu kullanamadığını fark edip doktorları uyardı. Yapılan beyin tomografisinde Şinda Zorooğlu Akçay'ın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Bir süre yoğun bakımda ardından da hastanede kalan Akçay'ın sağ tarafı felç oldu ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı.