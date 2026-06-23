Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi: Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Tatbikatı’nın kara safhası tamamlandı

Tatbikat öncesinde düzenlenen törende, Kıbrıs kahramanı Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye; Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından anı objesi ve şükran plaketi takdim edildi. Brifingde konuşan Tümgeneral İlker Görgülü, arama kurtarma faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz reaksiyon, profesyonel güç ve tam koordinasyon gerektirdiğini belirterek, KKTC'nin bu küresel standartlardaki tatbikatı 26 Mart 2002'den beri başarıyla yürüttüğünü vurguladı.