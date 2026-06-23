8 ülkeden yabancı gözlemcilerin takip ettiği tatbikatta, düşen bir yolcu uçağına yapılan koordineli müdahale canlandırıldı.
Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi: Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Tatbikatı’nın kara safhası tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin arama kurtarma alanındaki operasyonel kabiliyetlerini ve iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlenen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nın kara safhası, Girne'de nefes kesen anlara sahne oldu.Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz'de KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası ile Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda icra edilen dev tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’ndaki stratejik brifing ile başladı.
Tatbikat öncesinde düzenlenen törende, Kıbrıs kahramanı Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye; Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından anı objesi ve şükran plaketi takdim edildi. Brifingde konuşan Tümgeneral İlker Görgülü, arama kurtarma faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz reaksiyon, profesyonel güç ve tam koordinasyon gerektirdiğini belirterek, KKTC'nin bu küresel standartlardaki tatbikatı 26 Mart 2002'den beri başarıyla yürüttüğünü vurguladı.
Girne’nin St. Hilarion (101 Evler) bölgesindeki zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen kara safhasında, senaryo gereği İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı seferini yaparken tehlike sinyali veren ve ardından dağlık alana düşen bir yolcu uçağına müdahale edildi:
Havadan Tespit: Sinyalin ardından İnsansız Hava Araçları (İHA), keşif uçakları ve helikopterler bölgeyi tarayarak enkazın tam koordinatlarını belirledi.
"Fast Drop" ile Hızlı İniş: Tespit edilen kaza kırım noktasına helikopterlerle ulaşan arama kurtarma timleri, "fast drop" (halatla hızlı iniş) yöntemiyle saniyeler içinde enkaza konuşlandı.
Alevlerle Mücadele ve Tahliye: İtfaiye ekipleri uçakta çıkan yangını hızla söndürürken, sağlık ve kurtarma ekipleri ağır yaralıları sedyelerle helikopterlere taşıyarak en yakın hastanelere sevkini sağladı.
Askeri ve sivil unsurların kusursuz uyumuyla göz dolduran tatbikatı KKTC devlet protokolü tam kadro takip etti. İzleyiciler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ana muhalefet lideri Sıla Usar İncirli ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yer aldı.
Türkiye’den Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KKTC’nin sivil/askeri tüm kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü tatbikatı; Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali'den gelen askeri delegasyonlar yakından takip etti.
İki safha ve üç farklı senaryodan oluşan Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Tatbikatı’nın heyecanla beklenen deniz safhası ise 24 Haziran'da Doğu Akdeniz’in uluslararası sularında icra edilecek.