Doğanın en çarpıcı anları: 2026’nın şimdiye kadarki en iyi yaban hayatı fotoğrafları

Başlık: Yüzeye Çıkarıldı

Fotoğrafçı: Vegard Byrkjeland Aasen (Norveç)

Kategori: Memeliler - Yüksek Övgüye Değer

Yer: Kvænangen, Troms Bölgesi, Norveç

Norveç Orka Araştırma Kurumu adına drone operatörlüğü yapan Aasen, uçuş esnasında yetişkin bir orkanın cansız bir yavru balinanın bedenini taşıdığına şahit oldu. Katil balina, yavruyu her defasında yeniden su üstüne çıkarmadan önce defalarca suya batmasına göz yumdu; seyri oldukça güç bir manzara olmasına karşın Aasen, bu anların kayda geçirilmesinin şart olduğuna inandı. Orkanın sergilediği bu tutum, yavruyu yeniden canlandırma ya da muhafaza etme amacı taşıyor olabilir. Benzer şekilde, katil balinaların geçmişte de ölen yavrularını taşıdıkları bilimsel olarak kaydedildi.

Bunlardan birinde, bir dişi orka ölü yavrusunu 17 gün boyunca taşımıştı.

2026 yılında yapılan bir çalışma, bu tür davranışların türler arasında düşünülenden daha yaygın olabileceğini gösteriyor.