Doğancı Tüneli’ndeki kazada yeni gelişme: Firari sürücü için yakalama kararı

Yeniden yakalama kararı çıkarıldığı haberini memnuniyetle karşıladığını belirten Figen Bilensir, "Başsavcımızın yakalama kararı çıkartması bizim acımıza bir nebze olsun su serpti. Fakat bu konunun burada kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

"Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum"