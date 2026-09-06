Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira

Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira

Doğal ve ölçülü tüketildiğinde sindirim sistemini destekleyip vücuda enerji veren tereyağının yapımına başlandı. Şırnak’ın Gosine yaylasında 5 ay boyunca satışa sunulacak tereyağı için hummalı bir çalışma başlandı. Kilosu 5 bin lira ile 10 bin liradan tezgahlarda yerini aldı.

Kaynak: İHA
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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 1

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyündeki 2 bin rakımlı Gosine Yaylası, ilkbahar aylarından bu yana bölge halkının zorlu mesaisine ev sahipliği yapıyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 2

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü Gosine yaylasına ilkbahar aylarında yaylaya çıkan bölge halkı 5 ay boyunca tereyağı üreterek geçimini sağlıyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 3

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı yaylada hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar keçi ve koyun sütünden elde ettikleri sütten tereyağı yaparak geçimini sağlıyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 4

Kilosunu 5 bin ile 10 bin lira arasında satan kadınların zorlu yayla mesaisi devam ediyor. Bu yılın yağışlı geçmesiyle daha çok verim alan besicilerin yüzü güldü.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 5

Bunun yanında hayvancılık da yapan yöre halkı 5 ay boyunca çadırlarda kalıyor. Sonbahar aylarında köye inecek olan berivanlar yayladaki son günlerini yaşıyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 6

Hüseyin Aydemir isimli besici yıllardır hayvancılık yaptığını, ilk defa güzel verim aldıklarını ifade etti. Aydemir, ''Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 7

Bu yaylaya geliyoruz. 5 ay kalıyoruz hava soğuduğunda köye ineceğiz. Şimdi en pahalı satılan tereyağı kilosu 5 bin liradan satılıyor. Herkes geçimini bunu yaparak sağlıyor. Burada huzur ve güven var artık çok huzurluyuz'' dedi.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 8

Bin bir zorlukla yapılan tereyağı ilkel yöntemlerle güneş doğmadan kadınlar keçi postu sayesinde saatlerce çalkalayarak kıvamına gelmesi için ter döküyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 9

Berivanların zorlu mesaisi aylardır sürüyor. Yağın kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 10
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Doğallığın Bedeli: Beş ay boyunca yok satacak: Kilosu 10 bin lira - Resim: 11
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