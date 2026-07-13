Doğal klima: Yazın üşütüyor, kışın terletiyor

Oylat Mağarası, yıllık 100 bin ile 350 bin arasında değişen ziyaretçi kitlesiyle her yaş grubuna hitap ediyor. Ancak mağara sadece doğaseverleri değil, ilginç ritüelleri olan insanları da bölgeye çekiyor. Mağara içindeki küçük göletlere şans getirmesi için para atanlar, kayalık alanlara şans bileklikleri bağlayanların yanı sıra; enerjisinden faydalanmak için spiritüel çalışmalar yapan meslek grupları ve hatta mağara toprağını şifa ya da farklı amaçlarla almak isteyen yaşlı teyzeler ile mistik ziyaretçiler de mağara günlüklerinde yüz güldüren anılar bırakıyor.