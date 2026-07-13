Ölü bir fay hattı üzerinde, milyonlarca yıl önce yaşanan büyük depremler ve akarsuların aşındırması sonucu şekillenen bu doğa harikası, özellikle yaz aylarında kavurucu sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistlerin, özellikle de Arap ziyaretçilerin ilk durakları arasında yer alıyor.
Doğal klima: Yazın üşütüyor, kışın terletiyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan ve yaklaşık 3 milyon yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Oylat Mağarası, büyüleyici atmosferi ve sıra dışı özellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.Kaynak: İHA
Oylat Mağarası'nı dünyadaki pek çok oluşumdan ayıran en büyük özelliklerinden biri, içerideki hava sıcaklığının yılın 365 günü 15 ila 18 derece arasında sabit kalması.
Dışarıda bunaltıcı yaz sıcakları yaşanırken mağaraya adım atan ziyaretçiler serinlikten üşürken; kış aylarında dışarısı buz kesse dahi mağara içi adeta sıcak bir sığınak görevi görüyor. Yüzde 90 seviyelerine ulaşan yüksek nem oranıyla birleşen bu özel iklim, astım ve bronşit gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da şifa oluyor. Ziyaretçiler, mağaranın ilerleyen metrelerinde nefes almalarının belirgin şekilde kolaylaştığını ifade ediyor.
Mağara işletmecisi Nurcan Yılmaz, Oylat Mağarası'nın 750 metrelik yürüyüş yoluyla gezi alanı olarak Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası unvanına sahip olduğunu belirtiyor. Turizme kapalı daha devasa galerileri de bünyesinde barındıran mağarada, fantastik film sahnelerini aratmayan bir görsel şölen sunuluyor.
Özel merdivenli parkurlar takip edilerek mağaranın en son noktasına ulaşıldığında, giriş seviyesinden tam 93 metre (yaklaşık 31 katlı bir bina yüksekliği) yukarıya tırmanılmış oluyor.
Mağaranın 100. metresinden sonra başlayan devasa sarkıt ve dikitler, doğanın sabrını gözler önüne seriyor. Bilimsel verilere göre bu görsel yapıların sadece 1 santimetresinin oluşabilmesi için yaklaşık 16 yıllık bir süre geçmesi gerekiyor. Milyonlarca yılda bugünkü devasa formlarına kavuşan bu doğal sütunlar, dizi, film ve reklam yapımcılarının da doğal plato olarak ilgisini çekiyor.
Oylat Mağarası, yıllık 100 bin ile 350 bin arasında değişen ziyaretçi kitlesiyle her yaş grubuna hitap ediyor. Ancak mağara sadece doğaseverleri değil, ilginç ritüelleri olan insanları da bölgeye çekiyor. Mağara içindeki küçük göletlere şans getirmesi için para atanlar, kayalık alanlara şans bileklikleri bağlayanların yanı sıra; enerjisinden faydalanmak için spiritüel çalışmalar yapan meslek grupları ve hatta mağara toprağını şifa ya da farklı amaçlarla almak isteyen yaşlı teyzeler ile mistik ziyaretçiler de mağara günlüklerinde yüz güldüren anılar bırakıyor.