Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen ve "siyah elmas" olarak anılan trüf mantarı, hem eşsiz aroması hem de yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Kilosu 15 bin ila 25 bin TL arasında alıcı bulan bu nadir mantar, vitamin ve mineral zenginliğiyle de gurmelerin ve doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Kaynak: Diğer
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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 1

Doğada kendiliğinden yetişen ve fiyatı altınla yarışan lezzet, bulanlara adeta servet kazandırıyor. Halk arasında "siyah elmas" olarak bilinen ve kilosu 15 bin ile 25 bin TL arasında alıcı bulan muhteşem besin, hem gurme mutfakların vazgeçilmezi hem de şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 2

Mutfak dünyasının en prestijli lezzetleri arasında gösterilen ve toprağın altından güçlükle çıkarılan trüf mantarı, sunduğu yüksek ekonomik değerle toplayıcısını sevindiriyor. Sadece belirli iklim ile toprak koşullarında kendiliğinden yetişen bu nadir mantar türü, Türkiye'de ve adeta altınla yarışıyor.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 3

SİYAH ELMAS OLARAK BİLİNİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, özellikle yüksek gastronomi restoranlarının vazgeçilmezi olan trüf mantarı, yalnızca benzersiz aromasıyla değil, insan sağlığına sunduğu sayısız faydayla da dikkat çekiyor.
Doğadan toplanması son derece zahmetli olan ve halk arasında siyah elmas olarak bilinen trüf mantarı, tam bir besin ve vitamin deposu.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 4

Uzmanlar, trüf mantarının zengin mineral ve vitamin içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiren en etkili doğal kaynaklardan biri olduğunu vurguluyor.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 5

A, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından oldukça zengin olan trüf, yüksek antioksidan kapasitesiyle vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 6

İçeriğindeki fenolik bileşenler sayesinde damar sertleşmesini önlemeye yardımcı olur, kan basıncını
dengeleyerek kalp sağlığını koruyan trüf mantarı, yüksek lif içeriği ve prebiyotik yapısıyla bağırsak florasını destekler, sindirimi rahatlatır ve mide hassasiyetlerini azaltır.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 7

Trüf mantarı vücuttaki enflamasyonu düşürmeye katkı sağlayarak eklem ve romatizma ağrılarının hafiflemesine destek verirken, beyin hücrelerini strese karşı korur, hafızayı güçlendirir ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor - Resim: 8

Kendiliğinden yetişen ve nadir bulunması sebebiyle taze tüketimi oldukça sınırlı olan trüf mantarı, yüksek pazarlama potansiyeliyle doğadan gelir elde etmek isteyen girişimcilerin ve doğaseverlerin odağında yer almayı sürdürüyor.

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