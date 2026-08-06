Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen ve fiyatı altınla yarışan lezzet, bulanlara adeta servet kazandırıyor. Halk arasında "siyah elmas" olarak bilinen ve kilosu 15 bin ile 25 bin TL arasında alıcı bulan muhteşem besin, hem gurme mutfakların vazgeçilmezi hem de şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.