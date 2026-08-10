Dobby için milyonluk 430 milyon sterlinlik proje değişti: Harry Potter hayranları geri adım attırdı

Sonunda elektrik hattının güzergâhı Dobby'nin sembolik mezarından uzaklaştırıldı. Ludlam, hattın bazı gerçek Tunç Çağı kalıntılarının yakınından geçtiğine, buna karşılık Dobby'nin mezarından özellikle uzak tutulduğuna dikkat çekerek esprili şekilde, "Pek çok insan bu durumdan büyük memnuniyet duydu. Dobby de mutlu" dedi.