Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden ev cini Dobby için oluşturulan sembolik mezar, İngiltere ile İrlanda arasındaki dev enerji projesinin güzergâhında değişikliğe neden oldu. Hayranların yoğun tepkisinin ardından milyonlarca sterlinlik elektrik hattının rotası yeniden planlandı.
Dobby için milyonluk 430 milyon sterlinlik proje değişti: Harry Potter hayranları geri adım attırdı
Harry Potter hayranlarının tepkisi milyonlarca sterlinlik enerji projesinin planını değiştirdi. İngiltere ile İrlanda'yı birbirine bağlayan 430 milyon sterlinlik elektrik hattının güzergâhı, Dobby'nin ölüm sahnesinin çekildiği plajdaki sembolik mezardan uzaklaştırıldı.Kaynak: Diğer
Yaklaşık 430 milyon sterlin değerindeki Greenlink elektrik bağlantısı, İngiltere'nin elektrik şebekesini yaklaşık 200 kilometrelik kabloyla İrlanda'ya bağlıyor. Hattın geçtiği noktalardan biri ise Harry Potter hayranları için özel bir anlam taşıyor.
Pembrokeshire'daki Freshwater West, "Harry Potter ve Ölüm Yadigârları" filminde Dobby'nin ölüm sahnesinin çekildiği plaj olarak biliniyor. Hayranlar daha sonra bölgede karakter için sembolik bir mezar oluşturarak burayı ziyaret noktasına dönüştürdü.
Proje yöneticisi Simon Ludlam, hayranların kablonun anıt alanından geçeceğini öğrenmesinin ardından şirkete yüzlerce telefon geldiğini anlattı. Ludlam, başlangıçta Dobby'nin kim olduğunu dahi bilmediğini ancak oluşan tepkinin ardından planlamacılarla güzergâhı yeniden değerlendirdiklerini söyledi.
Sonunda elektrik hattının güzergâhı Dobby'nin sembolik mezarından uzaklaştırıldı. Ludlam, hattın bazı gerçek Tunç Çağı kalıntılarının yakınından geçtiğine, buna karşılık Dobby'nin mezarından özellikle uzak tutulduğuna dikkat çekerek esprili şekilde, "Pek çok insan bu durumdan büyük memnuniyet duydu. Dobby de mutlu" dedi.