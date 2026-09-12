Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı

Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı

Diyarbakır Otogarı’nda gece yarısı iki grup arasında çıkan yumruklu kavga ortalığı meydan savaşına döndürdü.. Gerginliği tırmandıran olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 1

Diyarbakır Otogarı’nda iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 2

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki Diyarbakır Otogarı’nda meydana geldi.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 3

İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kavgaya müdahale etti.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 5

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine gruplar dağıldı.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 6

Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 7
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Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı - Resim: 8
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