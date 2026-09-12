Diyarbakır Otogarı’nda iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Diyarbakır'da otogar meydan savaşına döndü: Polis havaya uyarı ateşi açtı
Diyarbakır Otogarı’nda gece yarısı iki grup arasında çıkan yumruklu kavga ortalığı meydan savaşına döndürdü.. Gerginliği tırmandıran olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.Kaynak: DHA
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Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki Diyarbakır Otogarı’nda meydana geldi.
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İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kavgaya müdahale etti.
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Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine gruplar dağıldı.
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Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.
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