Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2027 Hac Kura Sonuçlarının bugün ilan edileceğini açıkladı.
Diyanet saat verdi: 2027 Hac Kura Sonuçları duyurulacak
Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet'ten öğrenebilecek.Kaynak: AA
Hacı adayları kura sonuçlarını saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
Kurayı salondan takip eden ve isimlerinin çıktığını gören hacı adayları ve yakınları, duygusal anlar yaşadı.
Kura sonuçları, saat 20.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'ten gerçekleştirebilecek.
Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl büyük bir aşk ve heyecanla gerçekleşen bu büyük buluşmada, millete rehberlik etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, bu konuda Başkanlığın yarım asırlık büyük bir tecrübeye ve güçlü bir organizasyon kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi.
Arpaguş, 2027 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşların sayısının 2 milyona yaklaştığına işaret ederek "Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz.
Üzülerek böyle bir uygulama yapmak zorundayız. Birazdan yapılacak kura çekimi sonucunda kesin kayıt hakkı elde edecek kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyor, bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuna ilişkin kuralları büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir."
Öte yandan salonda bulunan hacı adaylarından Mehmet ve Birgül Bal çifti, kurada isimlerinin çıktığını görerek büyük mutluluk yaşadı.
Basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, hac için 2011'den beri beklediklerini ve sonuçtan çok mutlu olduklarını söyleyen çift, çocuklarını cep telefonundan görüntülü arayarak mutlu haberi verdi.