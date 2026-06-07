Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon başında uyuyakalan sürücü, jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde etkisinde çıktı. Sürücü hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.
Direksiyon başında uyurken bulundu: Kanında uyuşturucu çıktı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Sürücüye 150 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Olay, Osmanlı ile İncivez köyleri arasındaki yolda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 67 NA 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerine çıktı.
Aracın kaldırımda hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar sürücüye ulaşmaya çalıştı. Uzun süre uyandırılamayan C.K. için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
150 bin lira ceza kesildi
Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen sürücü hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan alkol kontrolünde herhangi bir alkollü duruma rastlanmazken, uyuşturucu testinde sürücünün madde etkisinde olduğu tespit edildi.
Kaldırım üzerine çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, C.K. işlemleri için önce hastaneye ardından karakola götürüldü.
Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücüye 150 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.