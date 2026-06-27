Diplomalarını at üstünde aldılar: Mezuniyet tahtasına nal çaktı

Prof. Dr. Gülşen Goncagül, “Bu sene 10 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimiz arasında tamamen bilgi sahibi olan ve kriterleri iyi kavramış öğrencileri mezun edip, sahaya yolluyoruz. Her bir atın kendisine özgü karakter ve yapısı var. Öğrencilerimiz geldiğinde eğitimlerine başlamadan önce farklı atlara bindirip, farklı karakterlerdeki atları tanımalarını sağlıyoruz. En sonunda da eğittikleri atlar üzerinde diplomalarını veriyoruz” dedi.