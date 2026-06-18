Yeniçağ Gazetesi
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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu

Ankara'da 25 yıllık bir avukatın yapay zekâ desteğiyle hazırladığı dilekçede yer alan hatalı Yargıtay esas ve karar numaraları nedeniyle savcılık ve baro soruşturması başlatıldı. Avukat E.Ç., karar içeriklerinin doğru olduğunu, ancak yapay zekanın karar künyelerini yanlış yazdığını söyledi.

Kaynak: Diğer
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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 1

Yapay zekâ ile hazırlanan bir dava dilekçesinde yer alan hatalı Yargıtay künyeleri, Ankara'da 25 yıllık bir avukat hakkında hem savcılık hem de baro soruşturması başlatılmasına neden oldu. Olay, hukuk alanında yapay zekâ kullanımının doğurabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 2

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen bir davada, avukat E.Ç.'nin sunduğu savunma dilekçesinde yer alan Yargıtay kararlarının esas ve karar numaralarının hatalı olduğu ortaya çıktı. Duruşma sırasında karşı taraf avukatının dikkat çektiği hata üzerine mahkeme, kararların UYAP sisteminde belirtilen şekliyle bulunamadığını tespit ederek aynı gün Ankara Barosu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 3

"İÇERİK DOĞRUYDU, NUMARALAR YANLIŞTI"

Hakkında soruşturma başlatılan avukat E.Ç., dilekçenin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, yalnızca metni içtihatlarla desteklemek amacıyla yapay zekâdan yararlandıklarını söyledi.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 4

E.Ç., "Üç avukat birlikte çalışıyorduk ancak dilekçedeki imza bana aitti. Hazırladığımız metnin içeriğini değiştirmedik. Yalnızca dilekçeyi içtihatlarla desteklemek amacıyla yapay zekâdan yararlandık. Yapay zekâ, mevcut Yargıtay kararlarını ekledi ancak bu kararlara ait künyeleri yanlış yazdı" dedi.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 5

Kararların tamamen uydurma olmadığını savunan E.Ç., "İçerikleri mevcut olan Yargıtay kararlarıydı. Ancak daire numaraları ve karar künyeleri yanlış yazılmıştı. İçerik doğruydu, numaralar yanlıştı" ifadelerini kullandı.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 6

"HANGİ SUÇLA İTHAM EDİLDİĞİMİ SÖYLEYEMEDİLER"

Savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamanın açık şekilde belirtilmediğini öne süren E.Ç., "Savcıya ilk sorduğum soru hangi suçla itham ediliyorum oldu. İfade tutanağında isnat edilen suçun ne olduğu belirtilmedi. Ortada sehven yapılmış bir hata var. Kasıt yok. Zaten hangi suçun işlendiği de açıklanabilmiş değil" diye konuştu.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 7

Yaşadığı sürecin ardından yapay zekâ kullanımına ilişkin değerlendirmede bulunan avukat, "Bugün dönüp baktığımda keşke o kolaylıktan yararlanmasaydım diyorum. Meslektaşlarım arasında da şaka konusu oldum. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez hem savcılık hem de baro aşamasında bir soruşturmayla karşı karşıya kaldım" dedi.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 8

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Avukat Hakları Grubu Ankara Genel Koordinatörü Emrah Altunoğlu ise olayın yalnızca yapay zekâ kullanımına indirgenemeyeceğini belirterek, savunma faaliyetlerinin baskı altına alınmaması gerektiğini ifade etti.

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Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu - Resim: 9

Altunoğlu, hukuki hataların ceza soruşturmasının konusu yapılmaması gerektiğini savunurken, hukuk alanında yapay zekâ kullanımına ilişkin denetim ve sorumluluk mekanizmalarının daha kapsamlı şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı.

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