Dilekçeyi yapay zekaya yazdıran 25 yıllık avukat duruşmada şoke oldu

"HANGİ SUÇLA İTHAM EDİLDİĞİMİ SÖYLEYEMEDİLER"

Savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamanın açık şekilde belirtilmediğini öne süren E.Ç., "Savcıya ilk sorduğum soru hangi suçla itham ediliyorum oldu. İfade tutanağında isnat edilen suçun ne olduğu belirtilmedi. Ortada sehven yapılmış bir hata var. Kasıt yok. Zaten hangi suçun işlendiği de açıklanabilmiş değil" diye konuştu.