Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?"

Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?"

Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından “Ekrem İmamoğlu tutuklu, çünkü…” notuyla Beylikdüzü’nde hayata geçirilen eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerine ilişkin görseller paylaştı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 1

Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 2

İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu tutuklu, çünkü…” ifadesinin yer aldığı bir notla birlikte Beylikdüzü’nde hayata geçirilen çeşitli eğitim ve sosyal projelerini gösteren görselleri yayımladı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 3

Paylaşımda, çocuklardan gençlere, engelli bireylerden farklı yaş gruplarındaki yurttaşlara yönelik eğitim, spor, bakım, barınma ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin bilgiler yer aldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 4

Projelerin açılış tarihleri, kapasite bilgileri ve tesislerde bulunan bazı bölümler de görseller üzerinden aktarıldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 5

Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi

Paylaşımda yer alan projelerden biri Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi oldu. Kasım 2017'de açıldığı belirtilen merkezde, 37-66 ay arasındaki çocuklara hizmet verildiği ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 6

Görselde merkezin, çocukların hayata hazırlanmasına katkı sağlarken annelerin çalışma hayatına katılımını destekleyen bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiği bilgisi yer aldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 7

Bakımevinin 5 sınıf ve 125 öğrenci kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, tesis bünyesinde yemekhane ve mutfak ile uyku odalarının bulunduğu aktarıldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 8

Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu ve Aydın Örs Spor Salonu

Paylaşımda yer verilen bir diğer eğitim projesi ise Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu oldu.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 9

Kasım 2017'de açıldığı belirtilen okulun, öğrencilerin eğitim, spor ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kapsamlı bir eğitim merkezi olarak oluşturulduğu ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 10

Projeler arasında Aydın Örs Spor Salonu da yer aldı. Ekim 2017'de açıldığı belirtilen spor merkezinin, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarını sporla buluşturan kapsamlı bir merkez olarak oluşturulduğu ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 11

Bu tesislerin 1.400 metrekarelik alana sahip olduğu, bünyesinde 24 derslik, bilgisayar odaları, kütüphane, laboratuvarlar ve spor salonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 12

Görselde ayrıca 600 metrekarelik basketbol ve voleybol sahası bulunduğu belirtildi. Tesislerde pilates, yoga ve zumba salonları bulunduğu, bunun yanı sıra basketbol ve voleybol kursları düzenlendiği aktarıldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 13

Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu

Paylaşımda Gürpınar Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okuluna ilişkin bilgiler de bulunuyor.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 14

Kasım 2017'de açıldığı belirtilen okulun, engelli bireylere yönelik eğitim hizmetleri kapsamında oluşturulduğu ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 15

Görselde okulun, Türkiye'nin tüm eğitim kademelerini bir araya getiren engellilere yönelik ilk Özel Eğitim İş Uygulama Okulu olarak hizmete açıldığı bilgisi yer aldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 16

Okulda atölyeler, resim ve müzik derslikleri, beden eğitimi salonu ile hemşire ve fizyoterapi odalarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca eğitim hizmetlerinin ana sınıfından mesleki eğitime kadar uzandığı aktarıldı.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 17

Engelsiz Yaşam Birimi ve Yaşar Acar Fen Lisesi Yurdu

Dilek Kaya İmamoğlu'nun paylaşımında yer alan bir başka proje ise Engelsiz Yaşam Birimi oldu.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 18

Mayıs 2018'de açıldığı belirtilen birimin, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyen bir yaşam alanı olarak oluşturulduğu ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 19

Paylaşımda son olarak Yaşar Acar Fen Lisesi Yurduna ilişkin bilgiler yer aldı. Mart 2019'da açıldığı belirtilen yurdun, öğrencilerin barınma, eğitim ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını bir arada karşılaması amacıyla hizmete açıldığı ifade edildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 20

Bu iki tesisin 3 bin metrekarelik alana ve 108 öğrenci kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşılırken, buralarda 15-25 yaş arasındaki zihinsel engelli bireylere yönelik destek çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

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Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" - Resim: 21

Görsellerde birimde yemekhane, konferans salonu, müzik ve etüt odaları bulunduğu; ayrıca eğitim ve kurslar ile atölye etkinlikleri düzenlendiği bilgileri yer aldı.

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