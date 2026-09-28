Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Dilek İmamoğlu tek tek paylaştı: "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?"
Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından “Ekrem İmamoğlu tutuklu, çünkü…” notuyla Beylikdüzü’nde hayata geçirilen eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerine ilişkin görseller paylaştı.İbrahim Doğanoğlu
İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu tutuklu, çünkü…” ifadesinin yer aldığı bir notla birlikte Beylikdüzü’nde hayata geçirilen çeşitli eğitim ve sosyal projelerini gösteren görselleri yayımladı.
Paylaşımda, çocuklardan gençlere, engelli bireylerden farklı yaş gruplarındaki yurttaşlara yönelik eğitim, spor, bakım, barınma ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin bilgiler yer aldı.
Projelerin açılış tarihleri, kapasite bilgileri ve tesislerde bulunan bazı bölümler de görseller üzerinden aktarıldı.
Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi
Paylaşımda yer alan projelerden biri Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi oldu. Kasım 2017'de açıldığı belirtilen merkezde, 37-66 ay arasındaki çocuklara hizmet verildiği ifade edildi.
Görselde merkezin, çocukların hayata hazırlanmasına katkı sağlarken annelerin çalışma hayatına katılımını destekleyen bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiği bilgisi yer aldı.
Bakımevinin 5 sınıf ve 125 öğrenci kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, tesis bünyesinde yemekhane ve mutfak ile uyku odalarının bulunduğu aktarıldı.
Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu ve Aydın Örs Spor Salonu
Paylaşımda yer verilen bir diğer eğitim projesi ise Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu oldu.
Kasım 2017'de açıldığı belirtilen okulun, öğrencilerin eğitim, spor ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kapsamlı bir eğitim merkezi olarak oluşturulduğu ifade edildi.
Projeler arasında Aydın Örs Spor Salonu da yer aldı. Ekim 2017'de açıldığı belirtilen spor merkezinin, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarını sporla buluşturan kapsamlı bir merkez olarak oluşturulduğu ifade edildi.
Bu tesislerin 1.400 metrekarelik alana sahip olduğu, bünyesinde 24 derslik, bilgisayar odaları, kütüphane, laboratuvarlar ve spor salonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Görselde ayrıca 600 metrekarelik basketbol ve voleybol sahası bulunduğu belirtildi. Tesislerde pilates, yoga ve zumba salonları bulunduğu, bunun yanı sıra basketbol ve voleybol kursları düzenlendiği aktarıldı.
Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu
Paylaşımda Gürpınar Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okuluna ilişkin bilgiler de bulunuyor.
Kasım 2017'de açıldığı belirtilen okulun, engelli bireylere yönelik eğitim hizmetleri kapsamında oluşturulduğu ifade edildi.
Görselde okulun, Türkiye'nin tüm eğitim kademelerini bir araya getiren engellilere yönelik ilk Özel Eğitim İş Uygulama Okulu olarak hizmete açıldığı bilgisi yer aldı.
Okulda atölyeler, resim ve müzik derslikleri, beden eğitimi salonu ile hemşire ve fizyoterapi odalarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca eğitim hizmetlerinin ana sınıfından mesleki eğitime kadar uzandığı aktarıldı.
Engelsiz Yaşam Birimi ve Yaşar Acar Fen Lisesi Yurdu
Dilek Kaya İmamoğlu'nun paylaşımında yer alan bir başka proje ise Engelsiz Yaşam Birimi oldu.
Mayıs 2018'de açıldığı belirtilen birimin, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyen bir yaşam alanı olarak oluşturulduğu ifade edildi.
Paylaşımda son olarak Yaşar Acar Fen Lisesi Yurduna ilişkin bilgiler yer aldı. Mart 2019'da açıldığı belirtilen yurdun, öğrencilerin barınma, eğitim ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını bir arada karşılaması amacıyla hizmete açıldığı ifade edildi.
Bu iki tesisin 3 bin metrekarelik alana ve 108 öğrenci kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşılırken, buralarda 15-25 yaş arasındaki zihinsel engelli bireylere yönelik destek çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Görsellerde birimde yemekhane, konferans salonu, müzik ve etüt odaları bulunduğu; ayrıca eğitim ve kurslar ile atölye etkinlikleri düzenlendiği bilgileri yer aldı.