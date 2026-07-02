Son dönemde peş peşe gelen acı gelişmelerle sarsılan Dilan Polat, yaşadığı travmalar nedeniyle doktor gözetiminde tedavi görüyor. Çeşme'de ailesiyle tatil yaptığı sırada meydana gelen silahlı saldırıda Can Polat'ın yaşamını yitirmesi, Polat ailesini derinden etkiledi.
Dilan Polat'ın hastanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı: Günlerdir merak ediliyordu
Silahlı saldırıda hem yakın korumasını hem de eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ı kaybeden Dilan Polat, psikolojik tedavi altına alınmıştı. Engin Polat, hastane odasında çekilen bir kareyi paylaşarak eşinin son görüntüsünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.Cemile Kurel
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Bu acının ardından bir başka gelişmeyle daha karşı karşıya kalan Dilan Polat'ın milyonlarca takipçiye sahip Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Yakın çevresi, art arda yaşanan olayların Polat'ın psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Tedavi sürecine ilişkin ilk bilgileri paylaşan ablası Sıla Doğu, Dilan Polat'ın telefon kullanmadığını, dış dünyayla iletişimini büyük ölçüde kestiğini ve uzman doktorların kontrolünde tedavisinin devam ettiğini belirtti.
ABLASI İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Sıla Doğu ayrıca hastanede ziyaretçi kısıtlaması uygulandığını belirterek, Dilan Polat'ın çocuklarına kavuşacağı günler için yeniden güç toplamaya çalıştığını dile getirdi ve sevenlerinden dua istedi.
Sessizliğini uzun süre koruyan Engin Polat ise sosyal medya paylaşımlarıyla yaşadığı zor süreci anlattı. Daha önce yaptığı paylaşımda, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." sözleriyle duygularını dile getiren Polat, son paylaşımıyla da dikkat çekti.
YORGUN VE BİTKİN GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Günlerdir merak edilen Dilan Polat'ın son hali, hastane odasında çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Paylaşılan karede Dilan Polat'ın hastane yatağında tedavi gördüğü, Engin Polat'ın ise eşinin elini tutarak yanında olduğu görüldü. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran fotoğrafta Dilan Polat'ın yorgun ve bitkin görünümü dikkat çekti.
Engin Polat, paylaşımına "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu ekledi. Fotoğrafın yayımlanmasının ardından sosyal medyada binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.