Dilan Polat'ın hastanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı: Günlerdir merak ediliyordu

Sessizliğini uzun süre koruyan Engin Polat ise sosyal medya paylaşımlarıyla yaşadığı zor süreci anlattı. Daha önce yaptığı paylaşımda, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." sözleriyle duygularını dile getiren Polat, son paylaşımıyla da dikkat çekti.

YORGUN VE BİTKİN GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Günlerdir merak edilen Dilan Polat'ın son hali, hastane odasında çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Paylaşılan karede Dilan Polat'ın hastane yatağında tedavi gördüğü, Engin Polat'ın ise eşinin elini tutarak yanında olduğu görüldü. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran fotoğrafta Dilan Polat'ın yorgun ve bitkin görünümü dikkat çekti.