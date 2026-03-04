Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Kozan’da geçen yıl 9,5 liraya kadar düşen kilogram fiyatı, bu sezon 40 ila 60 lira arasında alıcı buluyor.
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı
Geçen yıl dalında kalan dikenli limon, bu yıl zirai donun etkisiyle azalan rekolte sonrası 40-60 lira aralığında satılıyor. Üretici yıllar sonra ilk kez bu kadar yüksek fiyat gördü.Derleyen: Abdullah Kerzi
Zirai Don Fiyatı Uçurdu
Geçen yıl düşük fiyat nedeniyle dalında kalan dikenli limon, bu yıl zirai donun etkisiyle azalan arz sonrası adeta altın değerine ulaştı.
Dondan etkilenmeyen bahçelerde verim üreticiyi memnun ederken, piyasadaki ürün azlığı fiyatların yükselmesine yol açtı.
İlçede iklim şartlarına karşı dayanıklılığıyla bilinen dikenli limonda, dönüm başına ortalama 3,5 ton verim alındığı belirtildi.
Uzun raf ömrü ve depolamaya uygun yapısıyla tüccarların öncelikli tercihi olan ürün, üreticisine kazandırdı.
'Yıllardır Böyle Fiyat Görmedik'
Bölgede 50 dönüm alanda üretim yapan Cumali Serbest, fiyat artışının temel nedeninin rekolte kaybı olduğunu söyledi.
Serbest, "Bu yıl yaşanan zirai don rekolteyi düşürdü. Kilogram fiyatı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıktı. Dikenli limonun dayanıklı olması ve uzun süre depolanabilmesi tercih edilmesini sağlıyor. Yıllardır böyle bir fiyat görmemiştik, yüzümüz güldü" dedi.
Hasat Aralıksız Sürüyor
Bahçelerde hasat mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. 35 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten tarım işçisi Selma Çavuş, ürünün kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını ifade etti.