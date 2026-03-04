Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı

Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı

Geçen yıl dalında kalan dikenli limon, bu yıl zirai donun etkisiyle azalan rekolte sonrası 40-60 lira aralığında satılıyor. Üretici yıllar sonra ilk kez bu kadar yüksek fiyat gördü.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 1

Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Kozan’da geçen yıl 9,5 liraya kadar düşen kilogram fiyatı, bu sezon 40 ila 60 lira arasında alıcı buluyor.

1 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 2

Zirai Don Fiyatı Uçurdu

Geçen yıl düşük fiyat nedeniyle dalında kalan dikenli limon, bu yıl zirai donun etkisiyle azalan arz sonrası adeta altın değerine ulaştı.

2 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 3

Dondan etkilenmeyen bahçelerde verim üreticiyi memnun ederken, piyasadaki ürün azlığı fiyatların yükselmesine yol açtı.

3 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 4

İlçede iklim şartlarına karşı dayanıklılığıyla bilinen dikenli limonda, dönüm başına ortalama 3,5 ton verim alındığı belirtildi.

4 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 5

Uzun raf ömrü ve depolamaya uygun yapısıyla tüccarların öncelikli tercihi olan ürün, üreticisine kazandırdı.

5 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 6

'Yıllardır Böyle Fiyat Görmedik'

Bölgede 50 dönüm alanda üretim yapan Cumali Serbest, fiyat artışının temel nedeninin rekolte kaybı olduğunu söyledi.

6 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 7

Serbest, "Bu yıl yaşanan zirai don rekolteyi düşürdü. Kilogram fiyatı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıktı. Dikenli limonun dayanıklı olması ve uzun süre depolanabilmesi tercih edilmesini sağlıyor. Yıllardır böyle bir fiyat görmemiştik, yüzümüz güldü" dedi.

7 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 8

Hasat Aralıksız Sürüyor

Bahçelerde hasat mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. 35 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten tarım işçisi Selma Çavuş, ürünün kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını ifade etti.

8 9
Dikenli limonda fiyat şoku: Kilosu 60 liraya dayandı - Resim: 9
9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro