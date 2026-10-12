GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIYOR
Sivas'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kuşburnu hasadı başladı. Dağlık alanlarda ve dikenli dalların arasında yetişen meyveyi toplamak isteyen vatandaşlar, kışlık hazırlıkları için zorlu bir mesaiye girişti.
Dikenine katlanan kazanıyor: Dağlardan toplayıp kilosunu 150 liraya satıyorlar
Sivas'ta sonbaharla birlikte kuşburnu hasadı başladı. Dikenli dalları nedeniyle elle toplanması güç olan meyve için vatandaşlar tırmık kullanıyor. Bu yıl bol yetişen ve halde kilosu 70-150 liradan satılan kuşburnu, kışlık marmelat ve meyve suyu hazırlıklarının vazgeçilmezi oluyor.Kaynak: İHA
GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIYOR
TOPLAMASI DERT, SOFRADAKİ YERİ BAŞKA
Doğal ortamda yetişen kuşburnu, dikenli yapısı nedeniyle hasadı en zahmetli meyveler arasında yer alıyor. Saatler süren toplama işlemi sırasında vatandaşlar, ellerini dikenlerden korumak için farklı yöntemlere başvuruyor.
ELLE TOPLAYAMAYINCA ÇAREYİ TIRMIKTA BULDULAR
Kuşburnu toplamak için araziye çıkan vatandaşlar, dikenlerin ellerine zarar vermesi nedeniyle tırmık kullanıyor. Ahmet Uzgör, elle toplamanın oldukça güç olduğunu belirterek bu yöntemle hasat yaptıklarını söyledi.
KİLOSU 150 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Zahmetli hasadın ardından satışa sunulan kuşburnunun kilogram fiyatı halde 70 ile 150 lira arasında değişiyor. Ürünün fiyatı ve hasat güçlüğü dikkat çekerken, bu yıl verimin yüksek olması üreticileri sevindiriyor.
BU YIL DAĞ TAŞ KUŞBURNU DOLDU
Hal esnafı Ethem Yıldız, bu sezon birçok bölgede kuşburnunun bol miktarda yetiştiğini belirtti. Geçmiş yıllara göre talebin bir miktar azaldığını söyleyen Yıldız, buna rağmen oldukça verimli bir sezon yaşandığını ifade etti.
DİKENLERİN ARASINDA SAATLERCE MESAİ
Genellikle dağlık bölgelerde yetişen kuşburnuna ulaşmak ve meyveleri dallarından ayırmak büyük emek gerektiriyor. Vatandaşlar, zorlu arazi şartlarına ve dikenlere rağmen kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için toplamaya devam ediyor.
KAZANLARDA SAATLERCE KAYNATILIYOR
Geçmişte kuşburnunun büyük kazanlarda uzun süre kaynatılarak marmelada dönüştürüldüğünü anlatan Ethem Yıldız, bu geleneğin yörede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kuşburnu, farklı şekillerde tüketilebilmesiyle de öne çıkıyor.
KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
Toplanan kuşburnuları, özellikle kış aylarında tüketilmek üzere marmelat ve meyve suyuna dönüştürülüyor. Birsen Uzgör, her yıl kuşburnu topladıklarını ve elde ettikleri ürünleri kışlık hazırlıklarda kullandıklarını anlattı.
C VİTAMİNİ İÇERİĞİYLE DE TERCİH EDİLİYOR
C vitamini içeren kuşburnu, yöre halkı tarafından çay, marmelat ve meyve suyu olarak tüketiliyor. Hem geleneksel mutfaktaki yeri hem de besin değeri nedeniyle zorlu hasadına rağmen ilgi görmeye devam ediyor.
DİKENİNE KATLANAN KIŞIN KEYFİNİ SÜRÜYOR
Dağlık arazilerde saatlerce süren toplama mesaisinin ardından kuşburnuları evlere ve pazarlara taşınıyor. Kış sofralarında farklı lezzetlere dönüşen meyve, Sivas'ta sonbaharın en zahmetli ancak köklü geleneklerinden biri olmayı sürdürüyor.