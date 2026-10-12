Dikenine katlanan kazanıyor: Dağlardan toplayıp kilosunu 150 liraya satıyorlar

BU YIL DAĞ TAŞ KUŞBURNU DOLDU

Hal esnafı Ethem Yıldız, bu sezon birçok bölgede kuşburnunun bol miktarda yetiştiğini belirtti. Geçmiş yıllara göre talebin bir miktar azaldığını söyleyen Yıldız, buna rağmen oldukça verimli bir sezon yaşandığını ifade etti.