Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Taşoluk Sokak mevkisinde meydana geldi. İhsan Altuntaş idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan İhsan Altuntaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı kaza kırım ekipleri, traktörün altında kalan Altuntaş’ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Altuntaş'ın cenazesi Hendek İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.