Devlet desteğiyle verimsiz arazide kurdu... İlk hasatta 6 ton bekliyor

Muhammet Kara, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesini sağlayan hibe programlarının hem tarımsal üretimi artırdığını hem de kırsalda ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Arpadere Köyümüzde Mehmet Demir, çiftçimizin yanındayız. Burada on sekiz dönüm civarında yaban mersini işletmesi kurmuş. Onu bugün ziyaret ettik. Gerçekten çok bereketli bir sezon geçiriyor hamdolsun. Kendisi de bu işlerle çok ilgili. Yöresi, toprağı, havası, suyu, her şeyi ile insanımıza hizmet etmeye devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.