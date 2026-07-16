Balıkesir iş dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Sektörün bilinen firmalarından biri olan Ena Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali darboğazı aşmak adına başvurduğu konkordato sürecinden kötü haberle döndü.
Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi
Ena Otomasyon’un konkordato talebini reddeden Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, şirket için gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen bağımsız denetçi ve denetim firmasını KGK'ya ihbar etti.Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu kurtarma planını yetersiz bularak konkordato talebini reddetti ve firmanın resmen iflasına hükmetti.
KESİN MÜHLET VE TEDBİRLER KALDIRILDI
Mahkemenin 2025/183 Esas sayılı dosyası kapsamında, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:40 itibarıyla Ena Otomasyon’un iflas süreci resmen başlatıldı.
Alınan kararla birlikte, daha önce borçlu şirketi alacaklı hacizlerine karşı koruyan "kesin mühlet" kararı ve bu süreçte uygulanan tüm ihtiyati tedbirler tamamen kaldırıldı. Şirketi denetlemek ve faaliyetlerini yönlendirmek üzere atanan Konkordato Komiserleri’nin görevine de son verildi.
"GERÇEĞE AYKIRI RAPOR" İDDİASIYLA KGK'YA İHBAR
Davanın en dikkat çekici detaylarından biri ise mahkemenin karar metnindeki ihbar maddesi oldu. Şirketin sunduğu kurtarma projesine onay veren denetim mekanizması mercek altına alındı.
Mahkeme, her ne kadar faaliyet izni iptal edilmiş olsa da, Ena Otomasyon’un sunduğu ön projeye ilişkin "makul güvence raporu" hazırlayan ve bu projenin uygulanabilir olduğuna yönelik "gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" tespit edilen Dr. Şakir Süloğlu ile Asos Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında, yasal işlemlerin başlatılması için Kamu Gözetimi Kurumu’na (KGK) ihbarda bulunulmasına hükmetti.
DOSYA İFLAS DAİRESİNE GÖNDERİLDİ
Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirilen kararın ardından, şirketin iflas işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye sürecinin başlatılması amacıyla dosya derhal Balıkesir İflas Dairesi’ne gönderildi. Alacaklıların ve ilgili tarafların, kararın ilan edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.