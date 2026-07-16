Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi

Mahkeme, her ne kadar faaliyet izni iptal edilmiş olsa da, Ena Otomasyon’un sunduğu ön projeye ilişkin "makul güvence raporu" hazırlayan ve bu projenin uygulanabilir olduğuna yönelik "gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" tespit edilen Dr. Şakir Süloğlu ile Asos Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında, yasal işlemlerin başlatılması için Kamu Gözetimi Kurumu’na (KGK) ihbarda bulunulmasına hükmetti.