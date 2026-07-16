Yeniçağ Gazetesi
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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi

Ena Otomasyon’un konkordato talebini reddeden Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, şirket için gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen bağımsız denetçi ve denetim firmasını KGK'ya ihbar etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 1

Balıkesir iş dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Sektörün bilinen firmalarından biri olan Ena Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali darboğazı aşmak adına başvurduğu konkordato sürecinden kötü haberle döndü.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 2

Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu kurtarma planını yetersiz bularak konkordato talebini reddetti ve firmanın resmen iflasına hükmetti.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 3

KESİN MÜHLET VE TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkemenin 2025/183 Esas sayılı dosyası kapsamında, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:40 itibarıyla Ena Otomasyon’un iflas süreci resmen başlatıldı.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 4

Alınan kararla birlikte, daha önce borçlu şirketi alacaklı hacizlerine karşı koruyan "kesin mühlet" kararı ve bu süreçte uygulanan tüm ihtiyati tedbirler tamamen kaldırıldı. Şirketi denetlemek ve faaliyetlerini yönlendirmek üzere atanan Konkordato Komiserleri’nin görevine de son verildi.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 5

"GERÇEĞE AYKIRI RAPOR" İDDİASIYLA KGK'YA İHBAR

Davanın en dikkat çekici detaylarından biri ise mahkemenin karar metnindeki ihbar maddesi oldu. Şirketin sunduğu kurtarma projesine onay veren denetim mekanizması mercek altına alındı.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 6

Mahkeme, her ne kadar faaliyet izni iptal edilmiş olsa da, Ena Otomasyon’un sunduğu ön projeye ilişkin "makul güvence raporu" hazırlayan ve bu projenin uygulanabilir olduğuna yönelik "gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" tespit edilen Dr. Şakir Süloğlu ile Asos Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında, yasal işlemlerin başlatılması için Kamu Gözetimi Kurumu’na (KGK) ihbarda bulunulmasına hükmetti.

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Dev şirket iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 7

DOSYA İFLAS DAİRESİNE GÖNDERİLDİ

Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirilen kararın ardından, şirketin iflas işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye sürecinin başlatılması amacıyla dosya derhal Balıkesir İflas Dairesi’ne gönderildi. Alacaklıların ve ilgili tarafların, kararın ilan edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.

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