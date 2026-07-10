Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen, yüksek üretim maliyetleri, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve daralan kâr marjları nedeniyle tarihi bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Alman basınında ve küresel otomotiv çevrelerinde yer alan bilgilere göre dev şirket, Almanya'daki 4 fabrikasını (Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm) kapatmayı ve 100 bin kişiye varan istihdam azaltımını değerlendiriyor.

Dev firma, Polonya’daki dev güneş enerjisi santralinin bakımında arazideki otları temizlemek için çim biçme makineleri yerine 100 koyundan oluşan bir sürüyü sahaya sürdü.

Panellerin arasında özgürce gezinen koyunlar, çimleri doğal yollarla kısaltarak mekanik bakım ihtiyacını minimuma indiriyor. Bu yaratıcı çözüm, hem bakım maliyetlerini kayda değer oranda düşürüyor hem de karbon emisyonunun önüne geçiyor.