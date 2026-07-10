Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı

Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı

Volkswagen, Polonya’daki dev güneş enerjisi santralinin bakımında üretim tesisine güç veren 31 binden fazla panellik devasa arazideki otları temizlemek için çim biçme makineleri yerine 100 koyundan oluşan bir sürüyü sahaya sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 1

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen, yüksek üretim maliyetleri, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve daralan kâr marjları nedeniyle tarihi bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Alman basınında ve küresel otomotiv çevrelerinde yer alan bilgilere göre dev şirket, Almanya'daki 4 fabrikasını (Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm) kapatmayı ve 100 bin kişiye varan istihdam azaltımını değerlendiriyor.

Dev firma, Polonya’daki dev güneş enerjisi santralinin bakımında arazideki otları temizlemek için çim biçme makineleri yerine 100 koyundan oluşan bir sürüyü sahaya sürdü.

Panellerin arasında özgürce gezinen koyunlar, çimleri doğal yollarla kısaltarak mekanik bakım ihtiyacını minimuma indiriyor. Bu yaratıcı çözüm, hem bakım maliyetlerini kayda değer oranda düşürüyor hem de karbon emisyonunun önüne geçiyor.

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 2

FABRİKANIN ENERJİ DEPOSU: QUANTA ENERGY İMZASI

Berlin merkezli Quanta Energy tarafından inşa edilen ve işletilen 18,3 megavat kapasiteli bu dev tesis, fabrikanın adeta enerji kalbi konumunda.

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 3

Anlık Güç: Güneşli günlerde fabrikanın elektrik ihtiyacının %100'ünü tek başına karşılayabiliyor.

Yıllık Oran: Yıl genelinde ise VW e-Crafter gibi modellerin üretildiği Poznan tesisinin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %25'ini üstleniyor.

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 4

AVRUPA’NIN EN GELİŞMİŞ "AGRİVOLTAİK" HAMLESİ

Bu proje sadece sevimli bir çevre hareketi değil, aynı zamanda tarım ile güneş enerjisini tek bir potada eriten "agrivoltaik" yaklaşımının en somut örneklerinden biri. Benzer yöntemler ABD ve Birleşik Krallık’ta popülerleşmeye başlasa da, Volkswagen bu işi kapsamlı bir araştırma programına dönüştürerek Avrupa’nın en gelişmiş endüstriyel agrivoltaik projelerinden birine imza attığını vurguluyor.

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 5

KOYUNLARIN ETKİSİ MERCEK ALTINDA

Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında bilim insanları, koyunların panel altlarında yaşamasının ve otlamasının çevreye etkilerini inceleyecek. Araştırma şu başlıklara odaklanıyor:

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 6

Hayvan refahı ve adaptasyon süreçleri,

Toprak kalitesi, bitki örtüsü ve biyoçeşitlilik,

Bölgenin mikroiklim dengesi.

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Dev otomobil firması işçileri çıkardı: İşe 100 koyun aldı - Resim: 7

Özetle: Koyunlar bir yandan çimleri kırpıp doğayı korurken, diğer yandan geleceğin sürdürülebilir tarım-enerji projelerine ışık tutacak bilimsel veriler üretiyor.

SONBAHARA KADAR GÖREV BAŞINDALAR

Deneyimli çobanların gözetiminde olan sürü, sonbahar döneminin sonuna kadar santralde kalmaya devam edecek. Bu doğal otlatma yöntemi, karbon ayak izini silerken böcekler ve diğer yerel yaban hayatı için de çok daha elverişli ve kimyasalsız bir yaşam alanı sunuyor.

Sürünün sahibi Justyna Nowak-Gajek, sevimli çalışanların hallerinden oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Hayvanların gruplara ayrılarak huzur içinde otladığını söyleyen Nowak-Gajek, bu sakinliğin koyunların kendilerini güvende hissettiklerinin ve güneş santralindeki yeni yaşam alanlarına tam anlamıyla uyum sağladıklarının en büyük kanıtı olduğunu ifade ediyor.

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