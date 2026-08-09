Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros, mağaza ağını genişletmeye yönelik satın alma hamlelerini sürdürüyor. 2023 yılında İzmir genelinde 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeri'yi bünyesine katan şirket, son olarak İstanbul ve Konya'da faaliyet gösteren Kent Gross için yürütülen satın alma sürecini tamamladı.
Dev market zinciri satıldı: Türkiye'nin en büyükleri arasındaydı
2023 senesinde İzmir'de 26 şubesi bulunan market zinciri Hobi Parfümeri'yi satın alan süpermarket devi Migros, bu yılın ilk aylarında Türkiye'nin büyük marketleri arasında yer alan Kent Gross'u satın almak için hamle yapmıştı.Kaynak: Haber Merkezi
Rekabet Kurumu'nun onayının ardından gerçekleşen devirle birlikte Migros, perakende sektöründeki büyüme stratejisinde yeni bir adım daha attı. 2023 yılında İzmir'de 26 şubesi bulunan market zinciri Hobi Parfümeri'nin satın alınmasıyla birlikte süpermarket sektöründe önemli bir değişim yaşandı.
Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinden biri olan Migros, bu yılın başlarında Kent Gross'u satın alma anlaşmasına vararak sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefledi.
Geçtiğimiz hafta itibarıyla Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satış işlemleri tamamlanarak, Kent Gross'un Migros'a devri gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz yılı rekor seviyede satış ve kar rakamları ile tamamlayan süpermarket devi Migros, yeni alımlar için çalışmalarını sürdürüyor.
2023 yılında İzmir merkezli üretim yapan ve şehir genelinde 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeri'yi satın alan Migros, İstanbul ve Konya'da toplam 6 şubesi bulunan Kent Gross'un satın alım işlemleri için anlaşmaya vardı.
Rekabet Kurumu'na gerçekleştirilen başvuru geçtiğimiz aylarda onaylanırken, taraflar arasında yürütülen satın alma sürecinin tamamlandığı öğrenildi. 2017 yılında hizmete başlayan Kent Gross marketler kısa sürede büyümüş ve sektörün devlerinin ilgisini çekmişti.
MİGROS SATIN ALIM İŞLEMLERİNE DEVAM EDECEK
Özellikle Migros Yemek ve sanal market uygulamaları ile e-ticarette büyük bir başarı yakalayan Migros, fiziki mağazacılık tarafında ise satın alım işlemlerine devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl şirketin yakaladığı performansın sürdürülmesi hedeflenirken, bu doğrultuda yeni satın alım işlemlerinin gelmesi muhtemel gözükmekte. Migros, geçtiğimiz yıl itibarıyla meyve-sebze, et ve hızlı tüketim ürünleri dahil bütün kategorilerde rekabetçi fiyatlama stratejisi çerçevesinde çok daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek pazar payını artırdı. Hem online hem de fiziki mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, yıl boyunca günde ortalama 1 mağazanın üzerinde açılış yaparak bir rekora imza attı.