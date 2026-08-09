Dev market zinciri satıldı: Türkiye'nin en büyükleri arasındaydı

MİGROS SATIN ALIM İŞLEMLERİNE DEVAM EDECEK

Özellikle Migros Yemek ve sanal market uygulamaları ile e-ticarette büyük bir başarı yakalayan Migros, fiziki mağazacılık tarafında ise satın alım işlemlerine devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl şirketin yakaladığı performansın sürdürülmesi hedeflenirken, bu doğrultuda yeni satın alım işlemlerinin gelmesi muhtemel gözükmekte. Migros, geçtiğimiz yıl itibarıyla meyve-sebze, et ve hızlı tüketim ürünleri dahil bütün kategorilerde rekabetçi fiyatlama stratejisi çerçevesinde çok daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek pazar payını artırdı. Hem online hem de fiziki mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, yıl boyunca günde ortalama 1 mağazanın üzerinde açılış yaparak bir rekora imza attı.