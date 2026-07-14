Dev küresel şirketten altında ezber bozan analiz: Altında dev fırsat mı?

Altının küresel finansal sistemdeki konumunun geçmiş yıllara göre köklü bir değişim gösterdiğini ifade eden Minter, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın, açıkça görüldüğü üzere, eskiden olduğundan çok daha yapısal öneme sahip bir varlık haline geldi."