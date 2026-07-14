Altın piyasasında yaşanan son fiyat düzeltmelerini değerlendiren, Birleşik Krallık merkezli Abrdn Yatırım Stratejisi Direktörü Robert Minter, yaşanan geri çekilmenin altının uzun vadeli yatırım değerine zarar vermediğini vurguladı. Son satış dalgasının piyasadaki spekülatif aşırılıkları temizlediğini ifade eden Minter, en güçlü talep kaynaklarının ise varlığını koruduğunu aktardı.
Dev küresel şirketten altında ezber bozan analiz: Altında dev fırsat mı?
Ons altın fiyatı 4.000 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken, piyasa uzmanları yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine altının küresel finans sisteminde değişen stratejik rolüne odaklanması gerektiğini belirtiyor.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Minter, son dönemde yaşanan fiyat gevşemesinin yapısal bir bozulmadan ziyade teknik unsurlardan kaynaklandığını dile getirdi. Çin’in kaldıraçlı değerli metal işlemlerine yönelik kısıtlamaları, spekülatif pozisyonların tasfiyesi ve bireysel yatırımcı akışlarındaki değişimlerin fiyat baskısı oluşturduğunu belirten uzman, bu durumun piyasayı daha sağlıklı bir noktaya taşıdığını savundu.
Altının küresel finansal sistemdeki konumunun geçmiş yıllara göre köklü bir değişim gösterdiğini ifade eden Minter, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altın, açıkça görüldüğü üzere, eskiden olduğundan çok daha yapısal öneme sahip bir varlık haline geldi."
Resmi kurumların altına olan talebinin devam ettiğini belirten Minter, Çin Merkez Bankası’nın son fiyat düşüşünü fırsat görerek rezervlerine 15 ton daha altın eklediğini açıkladı. Profesyonel yatırımcıların 4.000 dolar seviyesindeki fiyatları bir risk değil, portföylerindeki altın payını artırmak için bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğini aktardı.
Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un göreve gelmesinden bu yana fiyat istikrarı vurgusu yapmasını da yorumlayan Minter, piyasaların bu şahin söylemlere aşırı hassasiyet gösterdiğini savundu.
Warsh’un enflasyonla mücadelede güvenilirlik kazanmak amacıyla sert bir ton tercih ettiğini belirten stratejist, Fed’in geleneksel ekonomik modellerinin artık nüfus artışındaki yavaşlama ve değişen iş gücü dinamikleri gibi yeni gerçekleri yansıtmakta yetersiz kaldığını kaydetti.
Birçok kurumsal yatırımcının ve ETF katılımcısının bu şahin açıklamalara tam anlamıyla ikna olmadığını ifade eden Minter, piyasanın politika faizi kararlarından ziyade devlet borçları ve para birimlerinin geleceğine odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Küresel ölçekte hükümetlerin borçlanma eğilimlerini kontrol altına alma yönünde bir politikalarının bulunmadığına dikkat çeken Minter, en büyük riskin döviz kurlarında yaşanacağını ifade etti.
Altının, arkasında herhangi bir borç yükü barındırmayan tek finansal varlık olma özelliğini koruduğunu belirterek, kıymetli metalin sadece enflasyondan korunma aracı olmanın ötesine geçip temel bir parasal varlığa dönüştüğünü sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.