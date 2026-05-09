09 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Dünya Dev internet şirketi iflasın eşiğinde

İngiltere’de 250 binden fazla haneye geniş bant internet sağlayan Pulse Fibre Limited, ciddi bir mali kriz nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Şirketin borç yükünün kısa sürede 1,6 milyon sterlinden 2,7 milyon sterline çıkması, sektörde ciddi endişe yarattı.

Son dönemde İngiltere telekom sektöründe yaşanan finansal sıkıntılara bir yenisi daha eklendi.

Özellikle yeni konut projelerine yüksek hızlı fiber internet altyapısı kurmasıyla bilinen Pulse Fibre Limited’in zor bir dönemden geçtiği ve kayyum sürecine girebileceği konuşuluyor. Bu durum, şirketin hizmet verdiği yüz binlerce kullanıcı için olası internet kesintisi riskini gündeme getirdi.

Şirketin borcundaki hızlı artışın temel nedenlerinden biri olarak yüksek faizli finansman modelleri gösteriliyor.

Özellikle yüzde 12 faizli dönüştürülebilir kredi anlaşmalarının şirket üzerindeki mali baskıyı ciddi şekilde artırdığı belirtiliyor. Nakit akışındaki bozulma da krizi derinleştiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Pulse Fibre’ın özellikle yeni yerleşim alanlarında kurduğu bağımsız fiber altyapı sistemleri, olası bir iflas durumunda kullanıcıların başka sağlayıcılara geçişini zorlaştırabilir. Bu da binlerce hanenin internet erişiminde kesinti yaşanma ihtimalini güçlendiriyor.

Öte yandan, İngiltere’de pandemi sonrası hızla büyüyen alternatif internet sağlayıcılarının genel olarak finansal baskı altında olduğu ifade ediliyor. Daha önce Gigaclear ve G Network gibi firmaların da benzer borç sorunları yaşadığı biliniyor.

Uzmanlar, sektörde toplam borç yükünün 9 milyar sterlini aştığını ve yeni iflas dalgalarının yaşanabileceğini değerlendiriyor.

