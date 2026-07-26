Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu

Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu

Avrupa’nın en düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri olan Ryanair, Türkiye pazarına veda ediyor. Karar kapsamında İngiltere’den Bodrum ve Dalaman’a yapılan yıllık yaklaşık 500 uçuşun iptal edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 1

Türkiye'de Bodrum ve Dalaman'a uçan Avrupa'nın en büyük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, Türkiye pazarına 2018 senesinde girdi.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 2

Özellikle İngiliz turistlerin Türkiye seyahatleri için önemli bir alternatif olan şirketten dikkat çeken bir karar geldi.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 3

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Zamanla rotalarını artırması beklenen şirket, Türkiye pazarını terk etme kararı aldı. Bazı kaynaklar kararın alınmasında Türkiye'ye olan talebin düşmesi olduğunu iddia etti.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 4

YILLIK 500 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYORDU

Ryanair, Bodrum ve Dalaman hatlarında senede yaklaşık 500 uçuş yapıyordu. Şirketin aldığı karardan sonra bu seferlerin tamamen durdurulacağı ifade edildi.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 5

Bodrum ve Dalaman, İngiliz turistlerin en fazla tercih ettiği tatil destinasyonları arasında yer alıyor.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 6

Kararın özellikle yaz sezonunda İngiltere’den Muğla’ya gelen turist trafiğini etkileyebileceği belirtilirken, turizm sektörünün gelişmeyi yakından takip ettiği ifade ediliyor.

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Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu - Resim: 7

İNGİLİZ TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLAN İKİ KENT

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre kenti ziyaret eden yabancı turistlerin neredeyse yarısını oluşturan İngiliz vatandaşları, Bodrum ve Dalaman bölgelerinde açık ara birinci pazar konumunu sürdürmekteydi.

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