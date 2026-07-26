Türkiye'de Bodrum ve Dalaman'a uçan Avrupa'nın en büyük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, Türkiye pazarına 2018 senesinde girdi.
Dev hava yolu şirketi Türkiye’den çekiliyor: Yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıyordu
Avrupa’nın en düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri olan Ryanair, Türkiye pazarına veda ediyor. Karar kapsamında İngiltere’den Bodrum ve Dalaman’a yapılan yıllık yaklaşık 500 uçuşun iptal edileceği öğrenildi.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle İngiliz turistlerin Türkiye seyahatleri için önemli bir alternatif olan şirketten dikkat çeken bir karar geldi.
TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALDILAR
Zamanla rotalarını artırması beklenen şirket, Türkiye pazarını terk etme kararı aldı. Bazı kaynaklar kararın alınmasında Türkiye'ye olan talebin düşmesi olduğunu iddia etti.
YILLIK 500 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYORDU
Ryanair, Bodrum ve Dalaman hatlarında senede yaklaşık 500 uçuş yapıyordu. Şirketin aldığı karardan sonra bu seferlerin tamamen durdurulacağı ifade edildi.
Bodrum ve Dalaman, İngiliz turistlerin en fazla tercih ettiği tatil destinasyonları arasında yer alıyor.
Kararın özellikle yaz sezonunda İngiltere’den Muğla’ya gelen turist trafiğini etkileyebileceği belirtilirken, turizm sektörünün gelişmeyi yakından takip ettiği ifade ediliyor.
İNGİLİZ TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLAN İKİ KENT
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre kenti ziyaret eden yabancı turistlerin neredeyse yarısını oluşturan İngiliz vatandaşları, Bodrum ve Dalaman bölgelerinde açık ara birinci pazar konumunu sürdürmekteydi.