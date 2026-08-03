Dev fabrika otel ve mağazalar satışa çıkarıldı

Özellikle Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi üretimin lokomotifi sayılan şehirlerdeki Organize Sanayi Bölgelerinde sessizlik hakim. Edirne’den İstanbul’a, Kocaeli’den Ege’ye kadar pek çok bölgede milyarlarca lira değerindeki sanayi binaları, lojistik merkezleri ve güneş enerjisi donanımlı modern tesisler alıcı arıyor.