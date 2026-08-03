İş dünyasından yükselen feryatlar her geçen gün derinleşirken, sanayi tesisleri ve ticari işletmeler birer birer kepenk kapatıyor.
Dev fabrika otel ve mağazalar satışa çıkarıldı
İş dünyası nefesinin kesildiğini vurgularken, fabrikalar peş peşe kapıya kilit vuruyor. 9.2 milyar liraya fabrika, 69.5 milyar liraya mağaza, 11.2 milyar liraya 5 yıldızlı otel satışa çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Artan maliyet yükü ve finansman darlığı nedeniyle üretim çarklarını döndüremeyen işletmeler, çözümü devasa tesislerini ve gayrimenkullerini elden çıkarmakta buluyor.
Çevrim içi ilan platformlarında toplam değeri yüz milyarlarca lirayı bulan fabrikalar, ticari alanlar ve lüks konaklama tesisleri yeni sahiplerini bekliyor. Platformlardaki satılık iş yeri sayısının 60 bini aştığı bu dönemde; mağaza ve dükkanların yanı sıra binlerce fabrika, depo ve turistik tesis acil koduyla satışa sunulmuş durumda.
Özellikle Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi üretimin lokomotifi sayılan şehirlerdeki Organize Sanayi Bölgelerinde sessizlik hakim. Edirne’den İstanbul’a, Kocaeli’den Ege’ye kadar pek çok bölgede milyarlarca lira değerindeki sanayi binaları, lojistik merkezleri ve güneş enerjisi donanımlı modern tesisler alıcı arıyor.
Benzer bir tablo turizm ve perakende sektöründe de gözleniyor; İstanbul’un merkezi semtlerinden Bodrum ve Antalya’nın kıyı şeritlerine kadar uzanan hat üzerinde onlarca devasa otel ve ticari gayrimenkul yüksek bedellerle ilanlarda yer alıyor.
Şirketlerin bu noktaya gelmesinde ise katlanan borç stoku ve kredi maliyetleri başrolü oynuyor. Bankacılık sektörüne yansıyan veriler reel sektörün borç yükünün hızla ağırlaştığını ve zamanında ödenemeyip takibe düşen kredilerin ciddi oranda arttığını gösteriyor.
İmalat sanayindeki kapasite düşüşü ve üretim bantlarının yavaşlaması, sektördeki istihdam kaybını da beraberinde getirerek ekonomik tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor.