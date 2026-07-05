Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler

Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denize giren 3 kişi ölüm ile burun buruna geldi. Dalgalı sulara kapılan kişiler çırpınmaya başladı. Kıyıda bulunan cankurtaranlar tarafından kurtarıldılar.

Kaynak: İHA
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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 1

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 2

Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile giden 3 kişi, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve çırpınmaya başlayan vatandaşların yardımına sahilde görevli cankurtaranlar yetişti.

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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 3

Durumu fark eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak güvenli şekilde sudan çıkarıldı.

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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 10
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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 11
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Dev dalgalar 3 kişiyi yutuyordu: Uyarılara aldırış etmediler - Resim: 12
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