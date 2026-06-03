Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı

Uzmanlara göre bu durum sıcaklık artışı, günlerin uzaması, yoğun yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu suya karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin etkisiyle oluşan alg patlamasından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu tür patlamaların genellikle yaklaşık iki hafta sürdüğünü, ardından gölün eski dengesine kavuştuğunu belirtiyor.