Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı

Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Torul Baraj Gölü alg patlaması nedeniyle yeşilden koyu kahverengi renge dönerken, o görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.

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Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı - Resim: 1

Torul Baraj Gölü'nde son yıllara göre daha belirgin hale gelen alg oluşumu nedeniyle göl yüzeyinin neredeyse tamamı yeşilden koyu kahverengiye döndü. Bölgedeki değişim dron kamerasıyla görüntülenirken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

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Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı - Resim: 2

Uzmanlara göre bu durum sıcaklık artışı, günlerin uzaması, yoğun yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu suya karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin etkisiyle oluşan alg patlamasından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu tür patlamaların genellikle yaklaşık iki hafta sürdüğünü, ardından gölün eski dengesine kavuştuğunu belirtiyor.

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Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı - Resim: 3

Ancak alglerin uzun süreli çoğalmasının suya ışık girişini ve oksijen miktarını azaltarak ekosistemdeki canlı yaşamını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

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Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı - Resim: 4
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Dev baraj gölü tamamen renk değiştirdi: Sebebi ortaya çıktı - Resim: 5
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Kaynak: İHA
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