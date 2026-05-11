Dev bankalar liradan çıkıyor mu? Bloomberg’den kritik analiz

Üçüncü ayına giren bölge savaşının tetiklediği petrol şoku, Türkiye’nin ekonomi stratejisini zorluyor. Bloomberg analizine göre; artan ithalat faturası ve eriyen rezervler, dev bankaların TL pozisyonlarını gözden geçirmesine neden olurken, "carry trade" getirileri için risk çanları çalıyor.

Dev Bankalar Pozisyon Değiştiriyor

Bank of America ve Barclays gibi küresel finans devleri, Türk lirasına yönelik iyimser pozisyonlarından çıkmaya başladı. Bloomberg analizine göre, İran savaşı kaynaklı riskler yatırımcıyı temkinli olmaya itiyor.

Carry Trade Getirileri Tehlikede mi?

Geçen yıl %18,5, 2024’te ise %30 getiri sağlayan TL carry trade işlemleri, sert kur değer kaybı riskiyle karşı karşıya. Yüksek faiz-düşük kur artışı dengesi, artan petrol maliyetleri nedeniyle baskılanıyor.

Petrol Fiyatları Cari Dengeyi Zorluyor

Pazartesi günü 103 doların üzerine çıkan Brent petrol, Türkiye’nin enerji ithalatı faturasını kabartıyor. Cari açığın büyümesi, liranın reel değerlenme stratejisinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Rezervlerdeki Hareketlilik Mercek Altında

Savaşın başından bu yana brüt rezervlerin üçte bir oranında gerilemesi, Merkez Bankası’nın destek kapasitesine dair soru işaretleri yaratıyor. Fidelity International gibi portföy yöneticileri, rezerv kaybının hızlanmasını kritik bir eşik olarak görüyor.

Finans Merkezlerinde "Lira Çözülmesi" İşaretleri

Türk bankalarının türev pozisyonları, 2026 başındaki zirvesinden bu yana yaklaşık 10 milyar dolar geriledi. JPMorgan pozisyon azaltırken, UBS ve Commerzbank para birimine yönelik risklerin altını çiziyor.

Enflasyon ve Faiz İndirimi Beklentileri Dönüşüyor

Savaş öncesi faiz indirimlerine odaklanan piyasalar, Nisan ayında %32,4 gelen enflasyon ve petrol şokuyla strateji değiştiriyor. ABD ve İran arasındaki barış ihtimalinin uzak olması, baskıyı kalıcı hale getiriyor.

Merkez Bankası ve Yapıcı Görüşler

MB Başkanı Fatih Karahan riskleri sınırlı görürken, Goldman Sachs ve Morgan Stanley yüksek faizin getiriyi koruyacağı görüşünde. Liranın bu yılki %6,6’lık güçlü performansı, krizin derinleşip derinleşmeyeceğine bağlı.

