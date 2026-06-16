Dev banka ‘Yeni altın’ ilan etti: Rekorlar kıracak

Piyasalarda alarm zillerini çaldıran asıl sorun ise yetersiz üretim. Geçtiğimiz yıl küresel uranyum üretimi 173 milyon pound seviyesinde kalırken, dünya genelindeki mevcut reaktörlerin yıllık talebi 204 milyon pounda ulaştı. Piyasada oluşan bu 31 milyon poundluk yıllık açık, uzun vadeli uranyum sözleşme fiyatlarını 90 dolar bandına taşıyarak son 14 yılın zirvesini görmesine neden oldu.