Yapay zeka devriminin beraberinde getirdiği devasa elektrik ihtiyacı, enerji piyasalarında dengeleri baştan aşağı değiştiriyor. Dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs, küresel jeopolitik gerilimler ve artan nükleer yatırımların etkisiyle stratejik önemi zirveye çıkan uranyumu resmen "yeni altın" ilan etti.
Dev banka ‘Yeni altın’ ilan etti: Rekorlar kıracak
Yapay zeka çılgınlığı enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Goldman Sachs, nükleer yatırımların etkisiyle stratejik önemi zirveye çıkan uranyumu resmen "yeni altın" ilan etti.Gülsüm Hülya Sundu
Uzmanlar, teknoloji devlerinin veri merkezlerini ayakta tutabilmek için nükleer enerjiye hücum etmesiyle, bu gizemli madende tarihi bir fiyat patlamasının ve dev bir arz krizinin kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.
Artan elektrik ihtiyacıyla birlikte uranyum talebi beklentilerin çok ötesinde bir hızla büyüyor. Analizlere göre, 2045 yılına gelindiğinde dünya tam 2 milyar poundluk devasa bir uranyum açığıyla karşı karşıya kalacak.
Fiyatların yıl sonuna kadar pound başına 91 dolara, 2027'de ise 120 dolara yükseleceği öngörülüyor.
Arzdaki sert daralma nedeniyle fiyatların çok daha kısa sürede 135 dolar seviyelerine kadar fırlayabileceği belirtiliyor.
Dünya devleri, yapay zeka yarışında geri kalmamak adına enerji arzını güvence altına almak için harekete geçti.
Çin, 27 milyar dolarlık yatırımla 10 yeni nükleer reaktör ünitesine onay verirken; ABD'de daha önce kapatılan Palisades santrali yeniden faaliyete geçiriliyor.
Meta, küçük modüler reaktör (SMR) kapasiteleri için somut adımlar atarken; Amazon Web Services (AWS) uzun vadeli anlaşmalarla nükleer enerji kaynaklarını şimdiden rezerve ediyor.
Piyasalarda alarm zillerini çaldıran asıl sorun ise yetersiz üretim. Geçtiğimiz yıl küresel uranyum üretimi 173 milyon pound seviyesinde kalırken, dünya genelindeki mevcut reaktörlerin yıllık talebi 204 milyon pounda ulaştı. Piyasada oluşan bu 31 milyon poundluk yıllık açık, uzun vadeli uranyum sözleşme fiyatlarını 90 dolar bandına taşıyarak son 14 yılın zirvesini görmesine neden oldu.
Uranyumun İnanılmaz Gücü Nükleer enerjinin ana yakıtı olan uranyumun sadece 1 kilogramı, tam 100 ton kömürle eşdeğer enerji üretebiliyor. Dünya Nükleer Birliği verilerine göre küresel rezervlerin liderleri şöyle:
Avustralya: %28
Kazakistan: %14
Kanada: %10 (Rusya ve Namibya %8'er payla bu ülkeleri takip ediyor.)
Uranyum krizini derinleştiren son haber ise pazarın mutlak hakimi konumundaki Kazakistan'dan geldi. Tek başına küresel üretimin yüzde 39 ila yüzde 43'ünü karşılayan Kazak devlet şirketi Kazatomprom, 2026 yılı üretim hedeflerinde yüzde 10'luk bir kesintiye gideceğini açıkladı. ABD'nin Rus uranyumuna uyguladığı ithalat yasakları ve Rusya'nın buna karşı hazırladığı misilleme hamleleri de hesaba katıldığında, "yeni altın" uranyumda arz güvenliği küresel bir krizin eşiğinde bulunuyor.