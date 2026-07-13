Dev banka Türkiye'de asgari ücret için rakam verdi: Dikkat çeken oran

ENERJİ FİYATLARINA İLİŞKİN RİSKLER AZALDI

Raporda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin 2026'nın ikinci yarısında enflasyon ve cari açık üzerindeki riskleri azalttığı belirtildi.

Brent petrol fiyatlarının vadeli piyasalardaki beklentilere paralel hareket etmesi halinde enerji kaynaklı ilave risklerin sınırlı kalacağı öngörüldü.

JPMorgan'ın hesaplamasına göre Brent petrolün varil fiyatındaki her 10 dolarlık artış, Türkiye'de enflasyonu 1,2 puan yükseltirken cari açığı yaklaşık 6 milyar dolar artırıyor.

Banka, Brent petrolün ikinci yarıda ortalama 72 dolar ve yıllık ortalama döviz sepetinin 51,4 seviyesinde olması halinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 29, cari açığın ise 48 milyar dolar olacağını hesapladı.

Petrol fiyatının ortalama 60 dolara gerilemesi ve döviz sepetinin 49 seviyesinde kalması durumunda enflasyonun yüzde 26'ya kadar düşebileceği, Brent petrolün 85 dolara yükselmesi ve döviz sepetinin 54'e çıkması halinde ise enflasyonun yüzde 32,3'e ulaşabileceği ifade edildi.