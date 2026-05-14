Anasayfa Gündem Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor: Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor: Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Alman rüzgar türbini üreticisi ENERCON, İzmir Bergama’da 50 milyon avroluk yatırımla yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. Fabrika, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarı için de kritik bir tedarik noktası olacak. Yüzlerce kişi istihdam edilecek.

Türkiye’nin rüzgar enerjisi başkenti İzmir, dev bir yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Alman ENERCON, amiral gemisi modeli olan "E-175 EP5 E2"nin rotor kanatlarını üretmek için Bergama’yı seçti. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK) duyurulan fabrika, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekosistemi için dönüm noktası niteliğinde.

50 MİLYON AVRA YATIRIM, 1000 KİŞİLİK İHTİHDAM HEDEFİ

Alman devi Ege Bölgesi'nin üretim gücüne güç katacak olan tesis için 50 milyon avroluk bir bütçe ayrıldı. İlk aşamada 700 kişiye doğrudan istihdam sağlaması beklenen fabrikada, ilerleyen süreçte bu sayının 1000 kişinin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Tesisin bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Lansman toplantısında konuşan ENERCON Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) Heiko Juritz, Türkiye’ye duydukları güvenin altını çizdi. Juritz, şu ifadeleri kullandı:

"30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de yerelleşme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. En yeni teknolojimiz olan E-175 EP5 E2 bileşenlerinin burada üretilecek olması, uzun vadeli bakış açımızın en güçlü göstergesidir. Bu yatırım, karasal rüzgar ihalelerinde yerli katkı kriterlerini karşılayarak rekabet gücümüzü artıracaktır."

İzmir Bergama’da kurulacak fabrikanın kapasitesi ve teknik özellikleri ise dikkat çekiyor:

Yılda 150 adet (3 set şeklinde) rotor kanadı üretilecek.

TÜRKİYE'DEKİ KURULU GÜÇ 4 GİGAVATA ULAŞTI

Alman devi ENERCON’un Türkiye'deki toplam kurulu gücü bu yatırımla birlikte 4 gigavat seviyesine ulaştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde Türk müşterileriyle 370 megavatın üzerinde yeni tedarik anlaşmaları imzalayarak bölgedeki pazar liderliğini pekiştirmişti.

Bergama’daki bu yeni fabrika, İzmir’i küresel rüzgar enerjisi tedarik zincirinde stratejik bir üretim merkezi konumuna yükseltmeye devam ediyor. Yüzlerce kişi istihdam edilecek.

