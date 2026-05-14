Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor: Yüzlerce kişi istihdam edilecek

50 MİLYON AVRA YATIRIM, 1000 KİŞİLİK İHTİHDAM HEDEFİ

Alman devi Ege Bölgesi'nin üretim gücüne güç katacak olan tesis için 50 milyon avroluk bir bütçe ayrıldı. İlk aşamada 700 kişiye doğrudan istihdam sağlaması beklenen fabrikada, ilerleyen süreçte bu sayının 1000 kişinin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Tesisin bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.