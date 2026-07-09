Dev ABD’li şirketten altında yeni tahmin: Altının 2026’daki seyri belli oldu

Uzmanlar, bu performansın yüzde22,7'lik düşüşün yaşandığı 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyreklik dönem olduğunu kaydetti. Ancak uzun süreli yükselişlerin ardından bu tür kâr satışları ve düzeltmelerin olağan olduğu, altının son bir yılda hâlâ yüzde 21,3 primli seyretmesi nedeniyle bu geri çekilmenin piyasa sağlığı açısından olumlu bulunabileceği ifade edildi.