Yeniçağ Gazetesi
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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı

Artvin'de etkili olan sağanak yağışlar ve eriyen karlar, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner’i taşırdı. Doluluk oranı yüzde 94'e ulaşan dev barajda, 2019 yılından bu yana ilk kez dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 1

Artvin'de meydana gelen yağışlar ve kar erimesi nedeniyle Deriner Barajı'nın doluluk oranı yüzde 94'e ulaştı. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajında, su seviyesinin yükselmesi üzerine 2019'dan bu yana ilk kez dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 2

Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner'de, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 3

Kentte son dönemde etkili yağışlar, yüksek kesimlerdeki karın erimesi ve Çoruh Nehri üzerinde membada bulunan Yusufeli ve Artvin barajlarından su bırakılması sonucu Deriner Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 4

Enerji üretimi amacıyla kullanılan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda su miktarı 1 milyar 850 milyon metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 94 oldu.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 5

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki 5 barajdan biri olan Deriner'de, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 6

Barajda 2019'dan sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldığı belirtildi.

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Deriner Barajı'nda kapaklar 7 yıl sonra yeniden açıldı - Resim: 7

Su tahliyesini izlemek isteyen vatandaşlar, baraja hakim konumdaki Salkımlı köyüne giderek o anları takip etti.

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Kaynak: AA
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