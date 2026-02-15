Derin Talu yine yıktı geçirdi: “Dekor gibiydim” dedi, ortalık karıştı

Bu sorunun üzerine Derin Talu "Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey. Yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim yani. Evet. Onlar da beni çok sevmedi. Hani sadece böyle ayıptır söylemese hani kafalarında büyüttüler yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. Bunu da yani evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki." yanıtını verdi.