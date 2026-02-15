Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun annesiyle yaptığı programda söylediği sözler yeniden sosyal medyanın gündeminde. Talu'nun sevgililik üzerine yaptığı yorumlar tepkilerin odağında.
Derin Talu yine yıktı geçirdi: “Dekor gibiydim” dedi, ortalık karıştı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Derin ve Deren Talu son dönemde sık sık gündeme geliyor. Defne Samyeli'nin kızları Talu kardeşlerden Derin Talu özellikle açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Youtube'da aylar önce annesiyle bir program yapan Derin Talu burada sevgililik üzerine ilginç açıklamalarda bulunmuştu.
Derin Talu "Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim?" dedikten sonra annesi Defne Samyeli ise "Siz kimsiniz ki ben sizinle sevgili olayım demiyorsun da evleneyim diyorsun?" diye sormuştu.
Bu sorunun üzerine Derin Talu "Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey. Yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim yani. Evet. Onlar da beni çok sevmedi. Hani sadece böyle ayıptır söylemese hani kafalarında büyüttüler yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. Bunu da yani evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki." yanıtını verdi.
Derin Talu Kimdir?
Magazin dünyasında son dönemde adından söz ettiren genç isimlerden Derin Talu, hem ailesi hem de kariyer planlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile Mimar Eren Talu’nun kızı olan Talu, genç yaşına rağmen sosyal medyada bilinen bir isim haline geldi.
3 Eylül 2003 tarihinde New York’ta dünyaya gelen Derin Talu, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Lise öğreniminin ardından kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles’a taşınan Talu, oyunculuk ve modellik alanlarında kendini geliştirmeyi amaçlıyor.
Moda dünyasına ilk adımını tasarımcı Atıl Kutoğlu’nun defilesinde atan Talu, bu deneyimle birlikte podyum tecrübesi kazandı. 1.73 boyundaki genç isim, sosyal medya platformlarında da aktif bir profil çiziyor. Özellikle Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Talu, tarzı ve paylaşımlarıyla gençler arasında ilgi görüyor.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Derin Talu, sevgili adaylarından "CV" talep ettiğini dile getirerek sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.