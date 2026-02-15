Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş Başakşehir’e konuk oluyor.

Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Bilal, Oh

BAŞAKŞEHİR 1-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı.

BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI

3' Feyzullayev'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

CERNY İSABETİ BULAMADI

12' Tehlikeli olabilecek bir bölgede topla buluşan Cerny ceza sahası dışından ölçüp biçip şutunu çekti. Ancak top üstten dışarı çıktı.

ERSİN SHOMURODOV'A GOL İZNİ VERMEDİ

18' Shomurodov'un dar açıdan şutunda Ersin topu çelerek golü önledi.

BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ

24' Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunda Ersin köşeye giden topu çeldi.

BAŞAKŞEHİR SELKE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

35' Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Selke, Ersin'in öne çıkmasını fırsat bilerek yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

CERNY UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

41' Cerny'nin uzaktan şutunda top Muhammed'in kucağında kaldı.

44' Opoku'nun topa basıp düşmesiyle birlikte araya giren Oh, bu hatayı affetmedi ve Muhammed ile karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti.