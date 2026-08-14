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Kaynak: Haber Merkezi

Amasya’nın Göynücek ilçesinde gün içinde art arda meydana gelen depremler, bölgede dikkat çekti.

İlçede ilk olarak 3.0, ardından 2.3 ve 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi; daha sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Deprem hareketliliğini sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son sarsıntının yaklaşık 4 büyüklüğünde ölçüldüğünü belirtti.

Bektaş, peş peşe yaşanan depremlerin bölgede bir fay parçasının hareketlenmiş olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

Ancak bu tablodan doğrudan daha büyük bir deprem beklentisi çıkarılamayacağını vurguladı.

Bektaş’a göre önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek artçı sarsıntıların dağılımı önemli olacak.

Uzman isim, izlenmesi gereken konunun artçıların hangi doğrultuda ve hangi derinliklerde sıralanacağı olduğunu kaydetti.