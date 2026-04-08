Deprem uzmanı Naci Görür, belediyeler dahil çeşitli yerlerden deprem davetleri almaya başladığını belirterek "Amaç “bir etkinlik yapmak”. Desinler ki bizim başkan veya yönetici depremle ilgileniyor. Amaç bulunduğumuz kenti “deprem dirençli” yapmak değil." ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: Tek tek saydı
Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den deprem ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Naci Görür uyarılarını tek tek saydı.Dilek Taşdemir
Depreme dayanıklı kentleri işaret eden Naci Görür, bu kentlerin tüm bileşenlerinin dirençli hale getirilmesi ile olduğuna dikkat çekerek, kentsel dönüşümün deprem hazırlığı olmadığını vurguladı.
Deprem dirençli kentlerin, depremi minimum hasarla atlatan kentler olduğunu belirten Naci Görür "Kenti depreme hazırlamak, belediyelerin ve hükümetin iş birliği ile olur. İşe siyaset karıştırılmaz. 10-15 senede, günde 24 saat çalışmak suretiyle ancak başarılabilir." dedi.
Depreme dirençli kentler için, kentin bileşenleri olarak kentin yapı stokunu, yönetimi, halkı, altyapıyı, çevreyi ve ekonomiyi elden geçirmek gerektiğini ifade eden Naci Görür "Bunlar deprem dirençli olursa, ancak o zaman kent deprem dirençli olur." değerlendirmesi yaptı.
Depreme hazırlıktan bahseden Naci Görür "depreme hazılığın hiç sokağa inmeden, fiili iş yapılmadan hazırlanmak değildir. Her bileşenin başkanı ve ekipleriyle birlikte çalışmak gereklidir" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün beğeni ve yorum yağan 'deprem' paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.