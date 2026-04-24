Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için deprem konutları yapımı sürüyor.
Deprem konutlarında vadeli indirim: Peki ya ödeyemezlerse?
Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin önemli çoğunluğu hala konutlarına kavuşmayı bekliyor. Teslim edilen konutlarda ise borcunu 31 Aralık’a kadar peşin ödeyebilenlere yüksek oranlı indirim sağlanıyor. Ödeme gücü olmayan hak sahiplerinin durumu ise belirsiz.Derleyen: Cemile Kurel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgilere göre, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olarak kabul edilen depremzedeler, aynı kanunun 40. maddesi gereğince borçlandırılıyor.
Bu kapsamda afet konutları, depo ve ahırlar için borçlandırma; ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 18 yıl vadeli ve faizsiz olarak düzenleniyor.
İş yerleri için ise borçlar, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 8 yıl vadeli ve yıllık yüzde 4 faizli şekilde yapılandırılıyor. Her iki durumda da borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutları ve iş yerlerine ilişkin yeni düzenleme, 17 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğiyle yürürlüğe girdi.
Buna göre, hak sahiplerinin borçlarını 31 Aralık tarihine kadar peşin ödemeleri halinde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim yapılacak.
Konutlar için ödeme planı, teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl ödemesiz olmak üzere 18 yıl vadeli olarak belirlendi.
Bu çerçevede aylık taksit tutarı ortalama 8 bin 750 lira, toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 1 milyon 890 bin lira düzeyinde hesaplanıyor.
Ancak borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 74 indirim uygulanarak toplam ödeme yaklaşık 484 bin liraya düşüyor.
İş yerlerinde ise hak sahiplerinin, teslim tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 48 indirimden yararlanabileceği belirtiliyor.