Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti

Benzindeki son indirimin öncesinde, bu hafta içi motorin fiyatlarında üç kez üst üste indirime gidilmişti. 16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı. Hemen ardından 17 Haziran gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında 0.42 TL'lik bir düşüş daha gerçekleşti. Son olarak 18 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 0.46 TL'lik bir indirim daha yansıtıldı.