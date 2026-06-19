Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim dalgası olarak yansımaya devam ediyor. Hafta içi salı gününden itibaren motorin fiyatlarında art arda yaşanan üç indirimin ardından, bu kez de benzin fiyatlarında düşüşe gidildi.
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompasına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine yapılan peş peşe üç indirimin ardından benzin fiyatına da 96 kuruşluk indirim geldi. İşte 19 Haziran 2026 Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.Kaynak: Diğer
Benzinin litre fiyatında yapılan 96 kuruşluk indirim, dün gece yarısından itibaren pompadaki tabelalara yansıtıldı. Haftanın dördüncü ve son indirimiyle birlikte güncel akaryakıt satış fiyatları değişti.
Hafta içi peş peşe yapılan indirimlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.19 TL
Motorin litre fiyatı: 64.45 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 64.29 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.14 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.42 TL
Motorin litre fiyatı: 65.82 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
Benzindeki son indirimin öncesinde, bu hafta içi motorin fiyatlarında üç kez üst üste indirime gidilmişti. 16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı. Hemen ardından 17 Haziran gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında 0.42 TL'lik bir düşüş daha gerçekleşti. Son olarak 18 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 0.46 TL'lik bir indirim daha yansıtıldı.
Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, ülkenin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat ortalaması ile döviz kurundaki hareketlilikler esas alınıyor. Rafineriler tarafından bu veriler doğrultusunda baz fiyat oluşturuluyor. Belirlenen baz fiyatın üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve serbest piyasadaki rekabet koşulları ekleniyor.