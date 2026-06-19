Yeniçağ Gazetesi
19 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti

Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompasına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine yapılan peş peşe üç indirimin ardından benzin fiyatına da 96 kuruşluk indirim geldi. İşte 19 Haziran 2026 Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim dalgası olarak yansımaya devam ediyor. Hafta içi salı gününden itibaren motorin fiyatlarında art arda yaşanan üç indirimin ardından, bu kez de benzin fiyatlarında düşüşe gidildi.

1 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 2

Benzinin litre fiyatında yapılan 96 kuruşluk indirim, dün gece yarısından itibaren pompadaki tabelalara yansıtıldı. Haftanın dördüncü ve son indirimiyle birlikte güncel akaryakıt satış fiyatları değişti.

2 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 3

Hafta içi peş peşe yapılan indirimlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.19 TL

Motorin litre fiyatı: 64.45 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

3 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL

Motorin litre fiyatı: 64.29 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

4 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 5

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.14 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

5 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 6

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.42 TL

Motorin litre fiyatı: 65.82 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

6 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 7

Benzindeki son indirimin öncesinde, bu hafta içi motorin fiyatlarında üç kez üst üste indirime gidilmişti. 16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı. Hemen ardından 17 Haziran gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında 0.42 TL'lik bir düşüş daha gerçekleşti. Son olarak 18 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 0.46 TL'lik bir indirim daha yansıtıldı.

7 8
Depoları doldurun: Gece tabelalar değişti - Resim: 8

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, ülkenin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat ortalaması ile döviz kurundaki hareketlilikler esas alınıyor. Rafineriler tarafından bu veriler doğrultusunda baz fiyat oluşturuluyor. Belirlenen baz fiyatın üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve serbest piyasadaki rekabet koşulları ekleniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro