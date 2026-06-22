Denizli’de 8 asırlık miras: Tokur güvercinleri 2026 Yılı Güzellik Yarışması'nda boy gösterdi

Hakem heyetinin değerlendirme yaparken referans aldığı renk ve tüy kriterleri ise bu kültürün ne kadar hassas kurallara dayandığını gözler önüne serdi:

Mat ve Antik Renkler: Arap, gök, gümüş, mor ve dağlı gibi en eski düz renklerin parlak değil, aksine sönük ve antik görünümlü (mat) olanları orijinal kabul ediliyor.

"Sinek" Detayı: Renklerin üzerinde "sinek" adı verilen siyah çilciklerin olması türe değer katıyor.

Beyaz Renge Kesin Yasak: Düz renk kategorisinde tüylerde kesinlikle beyaz renk veya ufak bir beyazlık bile bulunmaması gerekiyor; beyazlık taşıyan kuşlar eleniyor.

Zamanla Beyazlaşan "Çakallar": Baştan kuyruğa doğru beyazlaşan "Çakal" renkleri de büyük ilgi görüyor. Çakallar doğduklarında düz renklidir ancak büyüdükçe renkleri açılır. Günümüzde kara, dağlı ve gökçakalların nesli tükenirken, kırmızı ve sarıçakallar halen az da olsa varlığını sürdürüyor.