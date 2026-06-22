Denizli'ye özgü 4 endemik güvercin ırkından biri olan Tokur güvercinleri için düzenlenen güzellik yarışması, bu eşsiz canlıların genetik özelliklerini korumak ve tanıtmak adına büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.
Denizli’de 8 asırlık miras: Tokur güvercinleri 2026 Yılı Güzellik Yarışması'nda boy gösterdi
Denizli’de yaklaşık 800 yıldır yetiştirilen ve kentin tescilli endemik değerlerinden biri olan Tokur güvercinleri, "2026 Yılı Güzellik Yarışması"nda podyuma çıktı.Kaynak: İHA
Kuşlar podyumda boy gösterirken; Dr. Hayri Ün, Cüneyt Arıkan, Cihan Tanrıöğen ve İskender Damgacı gibi duayen yetiştiricilerden oluşan hakem heyeti, orijinal standartları yakalamak için adeta kılı kırk yardı. Yarışmada güvercinler; "Düz Renk - Erkekler", "Düz Renk - Dişiler", "Çakal Renk - Erkekler" ve "Çakal Renk - Dişiler" olmak üzere toplam 4 ana kategoride podyuma çıktı.
Tokur ırkının dünyadaki diğer hiçbir güvercine benzemeyen anatomik yapısına dikkat çeken hakem İskender Damgacı, bu asırlık mirasın orijinal standartlarını şu sözlerle özetledi:
"Tokur ırkı güvercinlerimiz; iri kafa yapıları, karakteristik göz renkleri, belirgin göz çerçeveleri, aşağıya bakan kısa gagaları ve gaga üzerindeki kalın burun köpükleriyle ayırt edilir. Ancak onları en özel kılan fiziksel hareketleri, yürürken kendine has bir zarafetle adeta parmak uçlarında yürümeleridir."
Hakem heyetinin değerlendirme yaparken referans aldığı renk ve tüy kriterleri ise bu kültürün ne kadar hassas kurallara dayandığını gözler önüne serdi:
Mat ve Antik Renkler: Arap, gök, gümüş, mor ve dağlı gibi en eski düz renklerin parlak değil, aksine sönük ve antik görünümlü (mat) olanları orijinal kabul ediliyor.
"Sinek" Detayı: Renklerin üzerinde "sinek" adı verilen siyah çilciklerin olması türe değer katıyor.
Beyaz Renge Kesin Yasak: Düz renk kategorisinde tüylerde kesinlikle beyaz renk veya ufak bir beyazlık bile bulunmaması gerekiyor; beyazlık taşıyan kuşlar eleniyor.
Zamanla Beyazlaşan "Çakallar": Baştan kuyruğa doğru beyazlaşan "Çakal" renkleri de büyük ilgi görüyor. Çakallar doğduklarında düz renklidir ancak büyüdükçe renkleri açılır. Günümüzde kara, dağlı ve gökçakalların nesli tükenirken, kırmızı ve sarıçakallar halen az da olsa varlığını sürdürüyor.
Nefes kesen puanlamaların yapıldığı yarışmada, standardın dışındaki özel bir parça da ödüllendirildi. Yetiştirici Ferdi Emre, doğada eşine çok az rastlanan ve koruma altında olan "Kırmızı akkuyruk" renkli eşli iki güvercini ile podyumda büyük bir hayranlık uyandırdı. Hakem heyeti, bu nadide varyasyonu koruduğu ve organizasyona kazandırdığı için Ferdi Emre'ye "Hakem Özel Ödülü" takdim etti.
Her yarışmanın ardından yetiştiricilerin çok daha bilinçlendiğini ifade eden yetkililer, 8 asırlık bu Denizli mirasının saf kan özelliklerini koruyarak çoğalmasından gurur duyduklarını belirtti.