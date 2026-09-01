Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu

Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu

Balıkçıların 1 Eylül itibarıyla "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılmasıyla birlikte sezonun ilk palamutları kasa kasa tezgahlara ulaştı. Ağırlıkları 300 ile 400 gram arasında değişen ilk palamutlar, tane fiyatı 125 ila 150 TL arasında satışa sunuldu.

Kaynak: İHA
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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 1

1 Eylül denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tekneleri ağlarını palamutla doldurdu. Erken saatlerde limanlara getirilen ilk avlar hızla tezgahlara sevk edilirken, denizden çıkan bolluk hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Tezgahlarda boyutlarına göre ayrılan palamutlar, ilk etapta adedi 125 ile 150 TL arasında alıcı buldu.

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 2

"İLERLEYEN GÜNLERDE GRAMAJ DAHADA ARTACAK"

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 3

Trabzon’un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, sezona dair beklentilerini şu sözlerle aktardı:

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 4

"Balıkçılarımız 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. İnşallah bu yıl bol ve bereketli bir sezon geçireceğiz. Palamut kendini gösterdi ve şu an 300-400 gram bandında 125-150 TL arasında satılıyor. İlerleyen haftalarda palamudun ağırlığının 1 kilogramın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fiyatların da uygun kalmasıyla vatandaşımız bol bol balık yiyebilecek. Palamuttan sonra hamsi ve istavritin de tezgahlarda yerini almasını umuyoruz."

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 5

Palamuttaki bolluğun sevindirici olduğunu vurgulayan balıkçı Turgay Memiş ise balığın gelişim sürecine dikkat çekerek şunları kaydetti:

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 6

"Bugün tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Vatandaşımız da uzun süredir bu günü bekliyordu. Şu an 300-400 gram civarında olan palamutlar, yaklaşık 25 gün içerisinde 1 kilograma kadar ulaşabilir. Yağlanma sürecinin başlaması için havaların soğumasına ve yağmura ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 ay boyunca yoğun palamut tüketimi olacağını öngörüyoruz. Palamudun bol olduğu yıllarda hamsi biraz daha seyrek olabiliyor ancak sezon ilerledikçe tablo netleşecektir."

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Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu - Resim: 7
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