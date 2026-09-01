Denizlerde av yasağı kalktı: Tezgahlarda 'Vira Bismillah' palamudu bolluğu

"Bugün tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Vatandaşımız da uzun süredir bu günü bekliyordu. Şu an 300-400 gram civarında olan palamutlar, yaklaşık 25 gün içerisinde 1 kilograma kadar ulaşabilir. Yağlanma sürecinin başlaması için havaların soğumasına ve yağmura ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 ay boyunca yoğun palamut tüketimi olacağını öngörüyoruz. Palamudun bol olduğu yıllarda hamsi biraz daha seyrek olabiliyor ancak sezon ilerledikçe tablo netleşecektir."