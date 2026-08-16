Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti

Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti

17 Ağustos Marmara Depremi'nde Gölcük'te sulara gömülen yapılar ve günlük yaşam gereçleri, felaketin 27. yılında dalgıçlar tarafından görüntülendi; depremin acı izleri denizin altında ilk günkü gibi duruyor.

Kaynak: DHA
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 1

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sulara gömülen yapı ve eşyalar, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 2

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.

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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 3

Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede, deprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 5
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 6
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 7
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 8
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 9
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Denizin altındaki hayalet şehir: Dalgıçlar deprem kalıntılarını kaydetti - Resim: 10
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